Як дві краплі води: Оля Полякова сильно надихнулась кліпом Леді Гаги (відео)
Українська співачка Оля Полякова представила новий кліп на пісню "Warrior", який став початком її англомовного етапу у творчості. Відео одразу привернуло увагу глядачів, адже його візуальна стилістика дуже нагадує кліп Lady Gaga — "Stupid Love": кольори, футуристичні костюми, образ войовниці та постапокаліптична атмосфера.
Прем’єра "Warrior" відбулася 16 жовтня під час приватної презентації, де Полякова також оголосила, що подала заявку на участь у Національному відборі на "Євробачення-2026", що може бути піар-ходом задля привернення уваги медіа до нового проєкту співачки.
"Це амбітна експериментальна робота, що поєднує живу зйомку, 3D-графіку та технології штучного інтелекту. Ми прагнули створити відео, натхненне супергеройським кіно та коміксами, в основі якого — ідея мультивсесвіту. "Warrior" — це історія про силу духу, вічну боротьбу добра і зла, сміливість бути собою та відродження після кожного випробування", — розповів режисер кліпу Митя Шмурак.
Оля Полякова "Warrior"
Кліп створено у співпраці з британськими продюсерами з Red Triangle і випущено під лейблом state51 (Велика Британія). Над проєктом працювала спільна українсько-британська команда, а постановкою хореографії займався Олег Жежель, засновник культової танцювальної групи Kazaky.
У записі треку взяв участь британський LGBT-хор The Fourth Choir, який об’єднує 50 співаків під керівництвом музичного директора Джеймі Поу. Їхні голоси, сповнені енергії сили, прийняття та свободи, гармонійно підкреслюють основний меседж композиції.
Новий образ Полякової — супержінка та воїтелька у стилі кіберпанк — став яскравим продовженням її співпраці з британською командою MU Production, що створила візуальний концепт кліпу.
Реакції людей
І хоч Полякова представляє свій "Warrior" як оригінальний мистецький експеримент, шанувальники одразу помітили подібність до Lady Gaga — "Stupid Love".
Хтось написав, що подумав, що кліп Полякової — це нова робота Леді Гаги, а хтось каже, що це щось незвичне, однак цікаве. Зокрема, під відео модна зустріти чимало коментарів англійською мовою.
