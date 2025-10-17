Як дві краплі води: Оля Полякова сильно надихнулась кліпом Леді Гаги (відео)

Українська співачка Оля Полякова представила новий кліп на пісню "Warrior", який став початком її англомовного етапу у творчості. Відео одразу привернуло увагу глядачів, адже його візуальна стилістика дуже нагадує кліп Lady Gaga — "Stupid Love": кольори, футуристичні костюми, образ войовниці та постапокаліптична атмосфера.

Прем’єра "Warrior" відбулася 16 жовтня під час приватної презентації, де Полякова також оголосила, що подала заявку на участь у Національному відборі на "Євробачення-2026", що може бути піар-ходом задля привернення уваги медіа до нового проєкту співачки.

"Це амбітна експериментальна робота, що поєднує живу зйомку, 3D-графіку та технології штучного інтелекту. Ми прагнули створити відео, натхненне супергеройським кіно та коміксами, в основі якого — ідея мультивсесвіту. "Warrior" — це історія про силу духу, вічну боротьбу добра і зла, сміливість бути собою та відродження після кожного випробування", — розповів режисер кліпу Митя Шмурак.

Відео дня

Оля Полякова "Warrior"

Кліп створено у співпраці з британськими продюсерами з Red Triangle і випущено під лейблом state51 (Велика Британія). Над проєктом працювала спільна українсько-британська команда, а постановкою хореографії займався Олег Жежель, засновник культової танцювальної групи Kazaky.

У записі треку взяв участь британський LGBT-хор The Fourth Choir, який об’єднує 50 співаків під керівництвом музичного директора Джеймі Поу. Їхні голоси, сповнені енергії сили, прийняття та свободи, гармонійно підкреслюють основний меседж композиції.

Новий образ Полякової — супержінка та воїтелька у стилі кіберпанк — став яскравим продовженням її співпраці з британською командою MU Production, що створила візуальний концепт кліпу.

Реакції людей

І хоч Полякова представляє свій "Warrior" як оригінальний мистецький експеримент, шанувальники одразу помітили подібність до Lady Gaga — "Stupid Love".

Хтось написав, що подумав, що кліп Полякової — це нова робота Леді Гаги, а хтось каже, що це щось незвичне, однак цікаве. Зокрема, під відео модна зустріти чимало коментарів англійською мовою.

Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, пародист Олі Полякової обурив глядачів своєю поведінкою.