Как две капли воды: Оля Полякова сильно вдохновилась клипом Леди Гаги (видео)

Украинская певица Оля Полякова представила новый клип на песню "Warrior", который стал началом ее англоязычного этапа в творчестве. Видео сразу привлекло внимание зрителей, ведь его визуальная стилистика очень напоминает клип Lady Gaga — "Stupid Love": цвета, футуристические костюмы, образ воительницы и постапокалиптическая атмосфера.

Премьера "Warrior" состоялась 16 октября во время частной презентации, где Полякова также объявила, что подала заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026", что может быть пиар-ходом для привлечения внимания медиа к новому проекту певицы.

"Это амбициозная экспериментальная работа, сочетающая живую съемку, 3D-графику и технологии искусственного интеллекта. Мы стремились создать видео, вдохновленное супергеройским кино и комиксами, в основе которого — идея мультивселенной. 'Warrior' — это история о силе духа, вечной борьбе добра и зла, смелости быть собой и возрождении после каждого испытания", — рассказал режиссер клипа Митя Шмурак.

Клип создан в сотрудничестве с британскими продюсерами из Red Triangle и выпущен под лейблом state51 (Великобритания). Над проектом работала совместная украинско-британская команда, а постановкой хореографии занимался Олег Жежель, основатель культовой танцевальной группы Kazaky.

В записи трека принял участие британский LGBT-хор The Fourth Choir, объединяющий 50 певцов под руководством музыкального директора Джейми Поу. Их голоса, полные энергии силы, принятия и свободы, гармонично подчеркивают основной месседж композиции.

Новый образ Поляковой — суперженщина и воительница в стиле киберпанк — стал ярким продолжением ее сотрудничества с британской командой MU Production, создавшей визуальный концепт клипа.

И хотя Полякова представляет свой "Warrior" как оригинальный художественный эксперимент, поклонники сразу заметили сходство с Lady Gaga — "Stupid Love".

Кто-то написал, что подумал, что клип Поляковой — это новая работа Леди Гаги, а кто-то говорит, что это что-то необычное, однако интересное. В частности, под видео можно встретить немало комментариев на английском языке.

