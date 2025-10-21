Джамала вмешалась в скандал с Евровидением и Поляковой: правила надо изменить

Певица считает, что правило национального отбора на Евровидение относительно поездок участников в Россию надо "немножко усовершенствовать". По ее мнению, стоит сделать акцент на политической позиции артиста.

Скандал с участием Оли Поляковой в Нацотборе набирает обороты. После резонансного заявления продюсера Михаила Ясинского свое слово сказала и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая в этом году выступает музыкальным продюсером на национальном этапе конкурса.

Народная артистка Украины прежде всего отметила, что полностью доверяет "Суспільному" в том, что касается правил, однако убеждена, что новые требования, внесенные в спешке в 2019 году после скандала с Maruv, нужно усовершенствовать. Возможно изменить, формулировки. О своей позиции она заявила в эфире радио "Проминь".

Правила надо усовершенствовать

"Конечно, я думаю, что, возможно, эту формулировку надо немножко усовершенствовать. Она должна быть о позиции политической… Я не берусь формулировать именно правила за "Суспільне", потому что отвечаю сугубо за музыку. Но, возможно, можно кое-что пересмотреть. Потому что настолько я понимаю, что в 2019 году, если не ошибаюсь, эти правила действительно очень быстро были приняты и все это было очень эмоционально в том году", — комментирует Джамала.

Джамала победила на Евровидении-2016 Фото: Eurovision.tv

По ее мнению, представитель Украины на Евровидении должен иметь четкую позицию, ведь представляет страну на международной арене.

"Возможно, надо немножко доработать, тем не менее, все равно остается история, в которой мы точно знаем, что представитель от Украины на конкурсе Евровидение имеет четкую позицию, должен действительно представлять, как бы это снова громко и пафосно не звучало, всю нашу страну", — добавляет она.

Джамала и сама ездила в РФ

Интересно, что по действующим правилам Джамала и сама не смогла бы принять участие в Евровидении, потому что в 2014 выступала в Сочи и Москве. Пункт о не допуске участников, которые ездили в Россию, ввели в 2019 после победы Maruv.

