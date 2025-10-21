"Незнание законов": у Поляковой разнесли украинское жюри Нацотбора, которое пело в РФ

"Суспільне" ответило Оле Поляковой, что изменить правила Нацотбора на Евровидение-2026 невозможно, потому что уже начался процесс подготовки к конкурсу. Продюсер певицы, Михаил Ясинский, обнародовал эмоциональный пост в соцсетях, где раскритиковал это решение.

Продюсер Оли Поляковой, которая уже не раз попадала в скандалы, не разделяет позицию вещателя и заявил, что компания "уклонилась от серьезной дискуссии" об обновлении регламента. Подробнее об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Михаила Ясинского, "Суспільне" не хочет касаться темы пересмотра правил, ведь это неизбежно приведет к упоминанию о членах жюри и победителях прошлых лет, среди которых "есть имена, которые не очень хочется вспоминать". Продюсер намекнул, что речь идет, в частности, о певице Джамале, которая в этом году выступает продюсером Нацотбора.

Продюсер певицы Михаил Ясинский Фото: instagram.com/mikeyasinsky

Михаил добавил к своему сообщению фотографию, где артистка изображена рядом с композитором Константином Меладзе. По его мнению, эти детали лишь подчеркивают избирательность подходов вещателя к участникам конкурса.

Джамала в РФ

Бывший PR-менеджер Джамалы, Денис Козловский, в свое время объяснял, что певица дважды выступала в России в 2014 году — в Москве и Сочи. По его словам, тогда команда стояла перед сложным моральным выбором: отменить запланированные концерты или выполнить взятые обязательства перед организаторами.

У Джамалы подтверждали выступления в РФ Фото: Instagram jamalajaaa

В 2019 году правила запрещают участвовать в Отборе артистам, которые выступали в России или на оккупированных территориях после 2014 года. Именно из-за этой нормы Оля Полякова, которая ездила в РФ в 2015 году, пока не может попробовать свои силы.

Юридические нюансы

Ясинский заявил, что "Суспільне" демонстрирует "низкий уровень коммуникации" и действует так, будто "берет на себя почти государственные функции", забывая о принципах публичности и подотчетности, определенных законом об общественных медиа.

Он привел позицию юристов, которые считают, что запрет на участие из-за гастролей является ограничением не по художественным, а по "поведенческим" критериям. В публично-правовой плоскости это может быть расценено как дискриминационная норма, а отказ в участии — противоправным.

"Если суд признает спорные положения незаконными, это может привести к отмене результатов Нацотбора и перезапуску конкурса", — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что самым разумным решением для "Суспільного" было бы просто не упоминать Полякову во время объявления списка участников, чтобы избежать лишних проблем и репутационных потерь.

Предыстория конфликта

Несколько дней назад Оля Полякова официально подтвердила, что подала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. Однако действующие правила конкурса не допускают артистов, которые выступали или гастролировали в России после 2014 года.

В 2015 году Полякова стала соведущей церемонии российской премии RU.TV и объяснила это "дружескими отношениями с организаторами".

Оля Полякова не согласна с решением "Суспільного" Фото: Instagram polyakovamusic

"Я была главной героиней реалити-шоу на музыкальном канале RU.TV, которое очень понравилось зрителю. И теперь канал, с которым у нас сложились отличные отношения, предложил мне стать соведущей церемонии", — прокомментировала звезда сцены.

Накануне она направила представителю "Суспільного" официальное письмо, в котором призвала изменить правила и пригрозила судебным иском. В ответ компания заявила, что менять регламент уже невозможно, поскольку конкурс стартовал 3 сентября, и любые правки нарушили бы процедуру.

Зрители пишут, что история с участием Оли Поляковой в Нацотборе может быть PR-акцией для привлечения внимания к новым песням. В частности, ее последний клип очень напоминает эстетику Леди Гаги.

