"Незнання законів": у Полякової рознесли українське журі Нацвідбору, яке співало в РФ

"Суспільне" відповіло Олі Поляковій, що змінювати правила Нацвідбору на Євробачення-2026 неможливо, бо уже розпочався процес підготовки до конкурсу. Продюсер співачки, Михайло Ясинський, оприлюднив емоційний допис у соцмережах, де розкритикував це рішення.

Продюсер Олі Полякової, яка вже не раз потрапляла у скандали, не поділяє позицію мовника і заявив, що компанія "ухилилася від серйозної дискусії" про оновлення регламенту. Детальніше про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Михайла Ясинського, "Суспільне" не хоче торкатися теми перегляду правил, адже це неминуче призведе до згадки про членів журі та переможців минулих років, серед яких "є імена, які не дуже хочеться згадувати". Продюсер натякнув, що йдеться, зокрема, про співачку Джамалу, яка цьогоріч виступає продюсеркою Нацвідбору.

Продюсер співачки Михайло Ясинський Фото: instagram.com/mikeyasinsky

Михайло додав до свого допису світлину, де артистка зображена поруч із композитором Костянтином Меладзе. На його думку, ці деталі лише підкреслюють вибірковість підходів мовника до учасників конкурсу.

Джамала у РФ

Колишній PR-менеджер Джамали, Денис Козловський, свого часу пояснював, що співачка двічі виступала в Росії у 2014 році — в Москві та Сочі. За його словами, тоді команда стояла перед складним моральним вибором: скасувати заплановані концерти чи виконати взяті зобов’язання перед організаторами.

У Джамали підтверждували виступи в РФ Фото: Instagram jamalajaaa

У 2019 році правила забороняють брати участь у Відборі артистам, які виступали в Росії або на окупованих територіях після 2014 року. Саме через цю норму Оля Полякова, яка їздила до РФ у 2015 році, наразі не може спробувати свої сили.

Юридичні нюанси

Ясинський заявив, що "Суспільне" демонструє "низький рівень комунікації" і діє так, ніби "бере на себе майже державні функції", забуваючи про принципи публічності та підзвітності, визначені законом про суспільні медіа.

Він навів позицію юристів, які вважають, що заборона на участь через гастролі є обмеженням не за мистецькими, а за "поведінковими" критеріями. У публічно-правовій площині це може бути розцінено як дискримінаційна норма, а відмова в участі — протиправною.

"Якщо суд визнає спірні положення незаконними, це може призвести до скасування результатів Нацвідбору та перезапуску конкурсу", — наголосив продюсер.

Він додав, що найрозумнішим рішенням для "Суспільного" було б просто не згадувати Полякову під час оголошення списку учасників, аби уникнути зайвих проблем і репутаційних втрат.

Передісторія конфлікту

Кілька днів тому Оля Полякова офіційно підтвердила, що подала заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Проте чинні правила конкурсу не допускають артистів, які виступали або гастролювали в Росії після 2014 року.

У 2015 році Полякова стала співведучою церемонії російської премії RU.TV і пояснила це "дружніми стосунками з організаторами".

Оля Полякова не згодна з рішенням "Суспільного" Фото: Instagram polyakovamusic

"Я була головною героїнею реаліті-шоу на музичному каналі RU.TV, яке дуже сподобалося глядачеві. І тепер канал, з яким у нас склалися чудові стосунки, запропонував мені стати співведучою церемонії", — прокоментувала зірка сцени.

Напередодні вона надіслала речникові "Суспільного" офіційного листа, в якому закликала змінити правила та пригрозила судовим позовом. У відповідь компанія заявила, що змінювати регламент уже неможливо, оскільки конкурс стартував 3 вересня, і будь-які правки порушили б процедуру.

Глядачі пишуть, що історія з участю Олі Полякової у Нацвідборі може бути PR-акцією задля привернення уваги до нових пісень. Зокрема, її останній кліп дуже нагадує естетику Леді Гаги.

