Скандал з Поляковою і Євробаченням: Кондратюк пояснив, чи можуть змінити правила на вимогу артистки

Правила участі у Національному відборі на Євробачення-2026, які закликає змінити Ольга Полякова, затвердили раніше, аніж артистка вирішила взяти участь у конкурсі.

Наразі немає жодних підстав на те, щоб змінювати правила Нацвідбору на Євробачення. Про це у коментарі для медіа "Київ 24" розповів 24 жовтня український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк.

"Наскільки я зрозумів, там історія полягає в тому, що правила на цей відбір, Національний відбір, який буде обирати представника України на Євробачення-2026, уже затверджені. Вони були затверджені раніше, ніж Оля Полякова захотіла стати учасницею", — пояснив Ігор Кондратюк.

За його словами, співачка є "яскравою артисткою", однак це не означає, що наразі є підстави для зміни правил у Нацвідборі на пісенний конкурс.

"Я думаю, що навряд чи "Суспільне" піддасться такому натиску", — зазначив продюсер.

Він також висловив припущення щодо того, що "Суспільне", ймовірно, може переглянути правила відбору на наступне "Євробачення", у 2027 році. Однак додав, що він би цього не робив.

Скандал з Ольгою Поляковою і Євробаченням: подробиці

Оля Полякова хоче взяти участь у Євробаченні Фото: Instagram polyakovamusic

16 жовтня артистка Оля Полякова заявила у соцмережах, що хоче взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. У зв'язку з цим вона написала офіційне звернення до "Суспільного", аби ті змінили правила пісенного конкурсу, адже чинні норми забороняють брати участь у відборі тим артистам, що відвідували Росію після 2014 року.

Оля Полякова зокрема погрожувала судом "Суспільному" у випадку, якщо її не візьмуть на Нацвідбір на Євробачення-2026. Артистка висловила впевненість у своїй перемозі у суді, оскільки, як вона вважає, обмеження порушують Конституцію України про рівні права.

21 жовтня організатори Євробачення відповіли Поляковій, заявивши, що не допустять її до участі, попри її прохання, оскільки Полякова виступала у Росії після 2014 року.

Нагадаємо, 22 жовтня український співак Володимир Дантес висміяв скандал з Поляковою та поїздками до Росії, згадавши про президента.