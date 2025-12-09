Притула висміяв Полякову після скандалу з Нацвідбором на Євробачення: "Виріжте це"

Український волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула прокоментував скандал навколо Нацвідбору на Євробачення-2026, а саме — бажання Олі Полякової взяти участь у конкурсі, попри заборону.

Шоумен погодився з правилами пісенних змагань та пояснив, що це неправильно обирати артистів, які виступали в РФ в часи, коли росіяни вбивали українців. Він згадав, як ще під час ведення ефіру Нацвідбору часто конкурсантам наголошував на громадянській позиції, заявив Сергій у коментарі "Новини.LIVE".

Притула висміяв Полякову

"Оля Полякова не може поїхати на Євробачення. Не в останню чергу, тому що колись один хлопець зі Збаража, який багато працював і доріс до того, щоб з мікрофоном казати "ти їдеш на Євробачення, а ти — ні". Це був, здається, 2019 рік. І я витримав дуже велике навантаження після того, як зі сцени ти кажеш "ти людина, яка голою ду**ю виступає перед росіянами у Москві чи де завгодно, ти не можеш представляти Україну на Євробаченні в той момент, коли люди, перед якими ти виступаєш, вбивають наших громадян", — зазначив Притула.

Зокрема, волонтер наголосив, що Євробачення дає шанс саме юним артистам.

"І це конкурс молодих виконавців. Будь ласка, виріжте це", — пожартував колишній ведучий Нацвідбору.

Сергій Притула Фото: Instagram @siriy_ua

Полякова хоче на Євробачення-2026

16 жовтня в Instagram співачки зʼявився загадковий допис. У ньому Полякова оголосила, що цьогоріч подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Але для цього потрібно змінити правила локального конкурсу. Вона публічно звернулася до Суспільного з проханням це зробити.

Полякова хотіла, аби оргкомітет дозволив брати участь музикантам, які після 2014 року відвідували Росію. Ба більше, вона прямо погрожувала судом та була впевнена, що виграє його.

"Я виграю цей суд. Це правило порушує Конституцію про рівні права для громадян України", — казала виконавиця.

Востаннє Полякова їздила до РФ у 2015 році.

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Наразі немає жодних підстав на те, щоб змінювати правила Нацвідбору на Євробачення, вважає продюсер та ведучий Ігор Кондратюк.

21 жовтня організатори Євробачення відповіли Поляковій, заявивши, що не допустять її до участі, попри прохання.

Крім того, український співак Володимир Дантес висміяв скандал з Поляковою та поїздками до Росії, згадавши про президента.