Блогерка, яка позувала з прапором "ЛНР", прокоментувала скандал: "Це лицемірство"

Українська блогерка Єва Коршик заявила, що бренд BAZHANE насправді знав, що вона свого часу фотографувалася з прапором "ЛНР", до того як почалася їхня співпраця.

Про це Коршик сказала в інтервʼю Славі Дьоміну. Наприкінці жовтня бренд представив лімітований осінній дроп, обличчям якого стала блогерка, проте буквально за день колекцію було знято з продажу через гучний скандал.

Єва Коршик про скандал з прапором "ЛНР"

Коршик впевнена, що перед співпрацею з блогером бренд ретельно вивчає потенційні ризики. Єва уточнила, що неодноразово розповідала про те, що позувала з цим прапором. А над спільною колекцією вони працювали чотири місяці.

Зірка соцмереж каже, що після презентації, коли почали з’являтися перші дописи з критикою, вони з представниками бренду спілкувалися і домовилися вийти зі спільною комунікацією.

"Ми готували пост, у якому мали проговорювали ситуацію. В якийсь момент вони передумали. Ми хотіли їм насправді запропонувати два варіанти: якщо можливо, задонатити весь прибуток з продажу колекції на потреби військових або зняти колекцію. Другий варіант я не підтримувала, бо це нечесно щодо людей, які над нею працювали. Вони відмовилися від дзвінка і поставили перед фактом, що знімають колекцію", — зазначила Коршик.

У підсумку блогерка свій гонорар перевела на допомогу ЗСУ.

Єва Коршик у 2014 році Фото: соцмережі

Після того як BAZHANE заявили про зняття дропу з продажу, вони все-таки вийшли на звʼязок. Втім, тут від спілкування відмовилася команда блогерки.

"Для мене це лицемірство, коли ви чотири місяці працюєте, посміхаєтеся, говорите на презентації, що любите мій контент, а потім відхрещуєтесь від мене", — каже Єва.

Коршик додала, що все-таки зустрілась з командою BAZHANE і в неї попросили вибачення.

Історія фото

Коментуючи скандальне фото, Єва Коршик заявила, що зробила його в 14 років у тирі батька своєї однокласниці. Селфі не було опубліковано в мережі. Єва надіслала його в чат з друзями.

Коршик, яка родом з Луганщини, каже, що російська пропаганда — це "страшна штука". І вона, будучи підлітком, їй несвідомо піддалася.

