Олег Винник з Німеччини закликав українців пробачити ворогам: йому відповіли (відео)

У Німеччині скандальний співак Олег Винник на концерті закликав українців пробачити. Він не уточнив, про кого йдеться, але українці одразу зчитали підтекст про росіян.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт зазначає, що в очікуванні короткого перемир'я на умовах Путіна хтось вже "на низькому старті" і оперативно переорієнтувався.

Винник зробив скандальну заяву

"У Німеччині Олег Винник, який останні пару років доводив, який він патріот, на концерті закликав українців простити росіянам всі злочини, а вони простять українців (за що, не пояснив — може, за те, що мало вмираємо чи насмілюємось оборонятись?) — бо "кайфово любити один одного". Ну і заспівав звично вже російською. І німецькою. Бо ринок, бо попит", — зазначив Голобуцький.

Він додав, що німецьку Винник освоїв дуже оперативно і без нарікань на вік і звички.

"То тільки українська їм "непридатна до монетизації", тому нецікава", — написав політолог.

Реакція мережі

У коментарях українці різко відреагували на такі заклики:

"Найгірше навіть не Винник, а ті пошановувачі — малороси, які скачуть на його концертах. То де легіон колаборантів. Ті самі, які ходять на концерти Меладзе і Лободи".

"Винник мене давно не дивує, але ж ті, хто в залі, промовчали, як можна простити того, хто прийшов тебе вбивати".

"Півник московський".

"Вовчиці в Німеччині. Їм добре жити на німецькій халяві, їм плювати на те, що Україну нищать. Вони згодні простити і забути".

