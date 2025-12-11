"Не мова на нас напала": Винник пояснив, чому не варто забороняти російську в Україні (відео)

Український співак Олег Винник, що живе у Німеччині, прокоментував мовне питання в Україні, пояснивши, чому, на його думку, не слід забороняти російську мову.

Виконавець назвав це питання дійсно "наболілою темою", згадавши про введення квот на україномовний контент. Про це Олег Винник розповів під час інтерв'ю для РБК-Україна, що оприлюднили 11 грудня.

Співак пригадав, як свого часу у нього запитували, чи достатньо 25% україномовного контенту. На це він, як стверджує сам Винник, відповів, що в Україні повинно бути "100% україномовлення".

"А я кажу: "Як на мій погляд, це має бути 100% україномовлення в нашій країні. Абсолютно скрізь, преса, все", — зазначив виконавець.

При цьому, на думку Олега Винника, забороняти інші мови, зокрема російську, в Україні не варто. Особливо з огляду на те, що в Україні значний відсоток населення розмовляв і продовжує досі саме російською.

"Хто хоче, вивчайте російську мову, відкривайте там свої ці, я маю на увазі, якісь приватні школи — чи китайську, чи англійську; це дуже добре. Тим паче, що в нас в Україні дуже величезний відсоток, який розмовляє дотепер російською мовою", — пояснив Винник.

Як вважає артист, між мовою та війною є суттєва різниця, і напала на нашу державу не мова, а російська влада.

"Не мова на нас напала, а напала на нас інша нація — Росія. І навіть не Росія, а це Путін. Я маю на увазі, це влада", — зазначив український виконавець.

Війну в Україні Винник назвав "історично тяжким моментом", зазначивши, що держава "потрапила під цей вплив".

