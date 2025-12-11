"Не язык на нас напал": Винник объяснил, почему не стоит запрещать русский в Украине (видео)

Украинский певец Олег Винник, живущий в Германии, прокомментировал языковой вопрос в Украине, объяснив, почему, по его мнению, не следует запрещать русский язык.

Исполнитель назвал этот вопрос действительно "наболевшей темой", вспомнив о введении квот на украиноязычный контент. Об этом Олег Винник рассказал во время интервью для РБК-Украина, которое обнародовали 11 декабря.

Певец вспомнил, как в свое время у него спрашивали, достаточно ли 25% украиноязычного контента. На это он, как утверждает сам Винник, ответил, что в Украине должно быть "100% украиноязычного контента".

"А я говорю: "Как на мой взгляд, это должно быть 100% украиноязычие в нашей стране. Абсолютно везде, пресса, все", — отметил исполнитель.

При этом, по мнению Олега Винника, запрещать другие языки, в частности русский, в Украине не стоит. Особенно учитывая то, что в Украине значительный процент населения разговаривал и продолжает до сих пор именно на русском.

"Кто хочет, изучайте русский язык, открывайте там свои эти, я имею в виду, какие-то частные школы — или китайскую, или английскую; это очень хорошо. Тем более, что у нас в Украине очень огромный процент, который разговаривает до сих пор на русском языке", — пояснил Винник.

Как считает артист, между языком и войной есть существенная разница, и напал на наше государство не язык, а российская власть.

"Не язык на нас напал, а напала на нас другая нация — Россия. И даже не Россия, а это Путин. Я имею в виду, это власть", — отметил украинский исполнитель.

Войну в Украине Винник назвал "исторически тяжелым моментом", отметив, что государство "попало под это влияние".

Напомним, 10 декабря в РБК-Украина дали анонс интервью Олега Винника, в котором тот рассказал, почему исчез из публичного пространства и как на самом деле сумел выехать за границу.

Также во время интервью изданию Винник вместе с женой раскрыли правду о своем сыне, который находится в Германии, и который помогает ему развивать творческую карьеру.