Олег Винник с женой рассказали правду о своем сыне и выезде из Украины (фото)

Украинский певец Олег Винник рассказал о своем сыне Юлиане, которого воспитывает в Германии. Сейчас исполнитель с женой Таюне живет в Берлине.

В интервью "РБК-Украина" Винник отметил, что является резидентом Германии, но гражданство сохраняет украинское.

Сын Олега Винника

Юлиан, по словам артиста, родился в Германии. О гражданстве 21-летнего юноши его звездный отец не стал рассказывать. Известно, что сын артиста является студентом одного из немецких университетов. Олег Винник признался, что Юлиан владеет украинским и немецким языками и на базовом уровне — русским.

"В Берлине я как-то стал. Здесь ребенок мой родился, пошел в детский сад, школу, гимназию и сейчас учится в университете. Сейчас он взрослый, он имеет водительские права и все остальное. И так проходит жизнь. До войны я был в Берлине, возможно, два месяца в год — летал к своему сыну", — говорит артист.

Более того, сын Винника помогает ему развивать певческую карьеру. Юлиан разрабатывает идеи для контента и снимает его, иногда дает советы по публикации того или иного поста.

"Иногда Юлиан, сын наш, снимает. У него есть очень оригинальные идеи. Но, как правило, он монтирует и у него очень круто получается. Семейный подрядчик", — рассказал исполнитель.

Почему не приезжает с концертами в Украину

На вопрос, почему Олег не приезжает в Украину с выступлениями, он заявил, что готов провести концерт, несмотря на "все это г**но", которое, по его мнению, о нем говорят.

"Если есть эта возможность, я приеду, я сделаю тот концерт. Я знаю, что он будет именно на фоне того, что сегодня обо мне это все г**но разводят. Люди знают, что это не так", — говорит музыкант, добавив, что выступления должны устраивать организаторы, а не музыканты.

В частности, Винник отметил, что ему "уже не важно", что о нем думают. Артист также не согласился с тем, что его называют "скандальным", спрашивая: "В каком скандале меня хоть кто-то видел?".

Как Винник выехал из Украины

Исполнитель рассказал, что 13 февраля 2022 года прибыл в Украину на гастроли и уже имел на 23 февраля билеты в Берлин. Впрочем, вылет пришлось перенести на 26 февраля, потому что самолеты прекратили свое движение над Украиной.

24 февраля в 05:00 жена разбудила певца словами: "Слушай, что-то как будто трясет. По-моему, война". Певец сразу позвонил своему продюсеру.

"Конечно, мы поняли, что это уже тот страшный момент. Мы поехали в тот же день. Когда приехали на запад, дождались Александра. И уже 27 февраля без Александра мы выехали машиной через границу. То, что обо мне говорят, что я выехал "под пледиком" и так далее, опять повторяю. Какой плед? Во-первых, тот, кто пишет, он со мной там был, он меня там видел? Во-вторых, человек, который пересекал границу в своей жизни, может сказать, как это можно выехать из нашей страны под каким-то пледом или в багажнике? Или это просто неуважение к нашим пограничникам и нашим законам?" — сказал музыкант.

По словам Олега Винника, он покинул Украину официально, поскольку 25 лет является резидентом Германии.

