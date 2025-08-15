"Рамштайн напрягся": Олег Винник спел об измене на немецком языке (видео)

Олег Винник удивил фанатов новым треком. Артист написал его на немецком языке, еще и на щемящую тему — об измене. Людям понравилась новая песня и они даже сравнили ее с репертуаром популярной метал-группы Rammstein.

Украинский певец Олег Винник, который живет сейчас в Германии, написал новую песню на немецком языке. Он опубликовал видео с новым треком в TikTok.

Песня называется "Bergmann". По словам артиста, в ней заложена история об измене.

"О боли, которая режет глубже, чем любая рана. О том, как самые близкие люди могут ударить в спину тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь... и самым подлым образом. Эта песня — для тех, кто знает, как болит, когда теряешь веру в тех, кому доверял больше всего", — написал певец в описании к видео.

О чем песня Винника "Bergmann"

Ориентировочный перевод песни на украинский язык выглядит так:

Мы были, как братья, всегда вдвоем.

Сквозь воду и огонь, пусть горит или снежит.

С трудом и кровью я отдал тебе свое уважение,

Но свои поступки ты от меня скрыл.

Ты тасовал карты и играл в свою игру.

Играл с огнем, имея лишь одну цель.

Ты обжегся? Или заблудился?

Тебе всегда было мало... все больше и больше...

Вместе побеждали, но все же мы потерялись.

Мы присягали себе на вечную любовь, как братья!

Идем дальше своим путем, но отныне каждый сам!

Брат Бергманн!

Что же ты натворил?

Посмотри на себя...

Брат Бергманн.

Что же ты натворил?

Посмотри на себя!

Брат Бергманн!

Реакции людей на новую песню Винника на новую песню

В комментариях люди оставили свои впечатления относительно нового трека Олега Винника:

"Рамштайн напрягся"

"Волчица на немецком?"

"У Lacrimosa появился конкурент"

"Рамштайн на максималках"

"Как же Вам идет рок! Хоть не понимаю текст на слух, но душой и сердцем чувствую смысл. О наболевшем..."

"Тот редкий момент, когда мне понравилась песня на немецком языке"

