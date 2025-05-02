Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов едва не погиб на съемках клипа (фото, видео)

Украинский певец и комик молдавского происхождения Иван Люленов мог упасть с крыши во время съемок клипа к песне "Де вже той успіх". Обошлось без инцидента, однако музыкант призвал быть осторожными на высоте.

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Об этом пишет ТСН.ua и рассказала пресс-служба артиста 2 мая.

Новый клип Ивана Люленова

28 апреля звезда "Лиги смеха" зарелизил свой дебютный альбом "Де вже той успіх?". Вместе с ним Иван Люленов показал и видеоклип на одноименную песню, который снимали на крыше многоэтажки с видом на Киев. Впрочем, креативная работа могла закончиться трагедией.

"Съемки проходили где-то на уровне 25-го этажа. Ходил без страховки, и еще ветер был очень сильный. В один момент я едва не сорвался с крыши, когда подошел очень близко к краю... Но я, честно говоря, не думал об опасности, потому что хотелось сделать атмосферные кадры. Но так делать нельзя — особенно на высоте надо быть очень осторожным", — подчеркнул певец.

Иван Люленов в новом клипе Фото: скріншот

В частности, звезда "Лиги смеха" признался, что бюджет клипа "Де вже той успіх" составил около 400 долларов (включая аренду локации, монтаж и постпродакшн).

Клип уже набрал на YouTube почти 70 тысяч просмотров. А работу Ивана Люленова оценила даже София Ротару.

Фото: скріншот

Кто такой Иван Люленов

Иван Люленов — украинский юморист, певец и шоумен молдавского происхождения, который получил известность благодаря участию в шоу "Лига смеха". Он родился 17 декабря 1994 года в селе Стояновка, а впоследствии в честь этого назвал свою команду в "Лиге смеха". После участия в проекте Люленов решил строить карьеру в украинском шоубизнесе. После начала полномасштабного вторжения России певец активно поддерживает Украину. Он выучил украинский язык и полностью перешел на него в своем творчестве.

Напомним, Настя Каменских публично ответила на слухи о разводе с Потапом, которые в последние годы активно распространяются в сети.

Также Фокус брал интервью у Ивана Люленова. В частности, комик рассказал о разговоре с Зеленским и конфликте с Кошевым.