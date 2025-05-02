Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов ледь не загинув на зйомках кліпу (фото, відео)
Український співак та комік молдовського походження Іван Люленов міг впасти з даху під час зйомок кліпу до пісні "Де вже той успіх". Обійшлося без інциденту, проте музикант закликав бути обережними на висоті.
Про це пише ТСН.ua та розповіла пресслужба артиста 2 травня.
28 квітня зірка "Ліги сміху" зарелізив свій дебютний альбом "Де вже той успіх?". Разом з ним Іван Люленов показав і відеокліп на однойменну пісню, який знімали на даху багатоповерхівки з краєвидом на Київ. Втім, креативна робота могла закінчитися трагедією.
"Знімання проходили десь на рівні 25-го поверху. Ходив без страховки, і ще вітер був дуже сильний. В один момент я ледь не зірвався з даху, коли підійшов дуже близько до краю… Але я, чесно кажучи, не думав про небезпеку, бо хотілося зробити атмосферні кадри. Але так робити не можна — особливо на висоті треба бути дуже обережним", — наголосив співак.
Зокрема, зірка "Ліги сміху" зізнався, що бюджет кліпу "Де вже той успіх" становив близько 400 доларів (включно з орендою локації, монтажем і постпродакшном).
Кліп уже набрав на YouTube майже 70 тисяч переглядів. А роботу Івана Люленова оцінила навіть Софія Ротару.
Хто такий Іван Люленов
Іван Люленов — український гуморист, співак і шоумен молдовського походження, який здобув популярність завдяки участі в шоу "Ліга сміху". Він народився 17 грудня 1994 року в селі Стоянівка, а згодом на честь цього назвав свою команду в "Лізі сміху". Після участі в проєкті Люленов вирішив будувати кар'єру в українському шоубізнесі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії співак активно підтримує Україну. Він вивчив українську мову і повністю перейшов на неї у своїй творчості.
Нагадаємо, Настя Каменських публічно відповіла на чутки про розлучення з Потапом, які останніми роками активно ширяться в мережі.
Також Фокус брав інтервʼю в Івана Люленова. Зокрема, комік розповів про розмову із Зеленським та конфлікт з Кошовим.