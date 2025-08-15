"Рамштайн напружився": Олег Винник заспівав про зраду німецькою мовою (відео)

Олег Винник здивував фанатів новим треком. Артист написав його німецькою мовою, ще й на щемку тему – про зраду. Людям сподобалась нова пісня і вони навіть порівняли її з репертуаром популярного метал-гурту Rammstein.

Український співак Олег Винник, який живе зараз у Німеччині, написав нову пісню німецькою мовою. Він опублікував відео з новим треком у TikTok.

Пісня має назву "Bergmann". За словами артиста, у ній закладена історія про зраду.

"Про біль, який ріже глибше, ніж будь-яка рана. Про те, як найближчі люди можуть вдарити в спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш… і найпідлішим чином. Ця пісня — для тих, хто знає, як болить, коли втрачаєш віру в тих, кому довіряв найбільше", — написав співак в описі до відео.

Про що пісня Винника "Bergmann"

Орієнтовний переклад пісні на українську мову виглядає так:

Ми були, як брати, завжди удвох.

Крізь воду і вогонь, хай горить чи сніжить.

З працею і кров’ю я віддав тобі свою повагу,

Але свої вчинки ти від мене приховав.

Ти тасував карти, та грав у власну гру.

Грався з вогнем, маючи лише одну мету.

Обпікся ти? Чи заблукав?

Тобі завжди було мало… все більше й більше…

Разом перемагали, та все ж ми загубилися.

Ми присягали собі на вічну любов, як брати!

Йдемо далі своїм шляхом, та відтепер кожен сам!

Брате Бергманн!

Що ж ти накоїв?

Подивись на себе…

Брате Бергманн.

Що ж ти накоїв?

Подивись на себе!

Брате Бергманн!

Реакції людей на нову пісню Винника

У коментарях люди залишили свої враження щодо нового треку Олега Винника:

"Рамштайн напружився"

"Вовчиця німецькою?"

"У Lacrimosa зʼявився конкурент"

"Рамштайн на максималках"

"Як же Вам личить рок! Хоч не розумію текст на слух, але душею та серцем відчуваю зміст. Про наболіле…"

"Той рідкісний момент коли мені сподобалась пісня німецькою мовою"

