"Рамштайн напружився": Олег Винник заспівав про зраду німецькою мовою (відео)
Олег Винник здивував фанатів новим треком. Артист написав його німецькою мовою, ще й на щемку тему – про зраду. Людям сподобалась нова пісня і вони навіть порівняли її з репертуаром популярного метал-гурту Rammstein.
Український співак Олег Винник, який живе зараз у Німеччині, написав нову пісню німецькою мовою. Він опублікував відео з новим треком у TikTok.
Пісня має назву "Bergmann". За словами артиста, у ній закладена історія про зраду.
"Про біль, який ріже глибше, ніж будь-яка рана. Про те, як найближчі люди можуть вдарити в спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш… і найпідлішим чином. Ця пісня — для тих, хто знає, як болить, коли втрачаєш віру в тих, кому довіряв найбільше", — написав співак в описі до відео.
Про що пісня Винника "Bergmann"
Орієнтовний переклад пісні на українську мову виглядає так:
Ми були, як брати, завжди удвох.
Крізь воду і вогонь, хай горить чи сніжить.
З працею і кров’ю я віддав тобі свою повагу,
Але свої вчинки ти від мене приховав.
Ти тасував карти, та грав у власну гру.
Грався з вогнем, маючи лише одну мету.
Обпікся ти? Чи заблукав?
Тобі завжди було мало… все більше й більше…
Разом перемагали, та все ж ми загубилися.
Ми присягали собі на вічну любов, як брати!
Йдемо далі своїм шляхом, та відтепер кожен сам!
Брате Бергманн!
Що ж ти накоїв?
Подивись на себе…
Брате Бергманн.
Що ж ти накоїв?
Подивись на себе!
Брате Бергманн!
Реакції людей на нову пісню Винника
У коментарях люди залишили свої враження щодо нового треку Олега Винника:
- "Рамштайн напружився"
- "Вовчиця німецькою?"
- "У Lacrimosa зʼявився конкурент"
- "Рамштайн на максималках"
- "Як же Вам личить рок! Хоч не розумію текст на слух, але душею та серцем відчуваю зміст. Про наболіле…"
- "Той рідкісний момент коли мені сподобалась пісня німецькою мовою"
