"Рамштайн напружився": Олег Винник заспівав про зраду німецькою мовою (відео)

Винник написав пісню про зраду
Олег Винник зібрався підкорювати Німеччину новою піснею | Фото: Instagram

Олег Винник здивував фанатів новим треком. Артист написав його німецькою мовою, ще й на щемку тему – про зраду. Людям сподобалась нова пісня і вони навіть порівняли її з репертуаром популярного метал-гурту Rammstein.

Український співак Олег Винник, який живе зараз у Німеччині, написав нову пісню німецькою мовою. Він опублікував відео з новим треком у TikTok.

Пісня має назву "Bergmann". За словами артиста, у ній закладена історія про зраду.

"Про біль, який ріже глибше, ніж будь-яка рана. Про те, як найближчі люди можуть вдарити в спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш… і найпідлішим чином. Ця пісня — для тих, хто знає, як болить, коли втрачаєш віру в тих, кому довіряв найбільше", — написав співак в описі до відео.

Про що пісня Винника "Bergmann"

Орієнтовний переклад пісні на українську мову виглядає так:

Ми були, як брати, завжди удвох.

Крізь воду і вогонь, хай горить чи сніжить.

З працею і кров’ю я віддав тобі свою повагу,

Але свої вчинки ти від мене приховав.

Ти тасував карти, та грав у власну гру.

Грався з вогнем, маючи лише одну мету.

Обпікся ти? Чи заблукав?

Тобі завжди було мало… все більше й більше…

Разом перемагали, та все ж ми загубилися.

Ми присягали собі на вічну любов, як брати!

Йдемо далі своїм шляхом, та відтепер кожен сам!

Брате Бергманн!

Що ж ти накоїв?

Подивись на себе…

Брате Бергманн.

Що ж ти накоїв?

Подивись на себе!

Брате Бергманн!

Реакції людей на нову пісню Винника

У коментарях люди залишили свої враження щодо нового треку Олега Винника:

  • "Рамштайн напружився"
  • "Вовчиця німецькою?"
  • "У Lacrimosa зʼявився конкурент"
  • "Рамштайн на максималках"
  • "Як же Вам личить рок! Хоч не розумію текст на слух, але душею та серцем відчуваю зміст. Про наболіле…"
  • "Той рідкісний момент коли мені сподобалась пісня німецькою мовою"

