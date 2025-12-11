Олег Винник з дружиною розповіли правду про свого сина та виїзд з України (фото)

Український співак Олег Винник розповів про свого сина Юліана, якого виховує в Німеччині. Нині виконавець з дружиною Таюне живе в Берліні.

В інтерв’ю "РБК-Україна" Винник зазначив, що є резидентом Німеччини, але громадянство зберігає українське.

Син Олега Винника

Юліан, за словами артиста, народився в Німеччині. Про громадянство 21-річного юнака його зірковий батько не став розповідати. Відомо, що син артиста є студентом одного з німецьких університетів. Олег Винник зізнався, що Юліан володіє українською та німецькою мовами і на базовому рівні — російською.

"У Берліні я якось став. Тут дитина моя народилася, пішла до дитячого садочка, школи, гімназії та зараз навчається в університеті. Зараз він дорослий, він має водійські права та все інше. І так минає життя. До війни я був у Берліні, можливо, два місяці на рік — літав до свого сина", — каже артист.

Ба більше, син Винника допомагає йому розвивати співочу кар’єру. Юліан розробляє ідеї для контенту та знімає його, інколи дає поради щодо публікації того чи іншого допису.

"Часом Юліан, син наш, знімає. У нього є дуже оригінальні ідеї. Але, як правило, він монтує і у нього дуже круто виходить. Сімейний підрядник", — розповів виконавець.

Олег Винник Фото: Instagram

Чому не приїжджає з концертами в Україну

На запитання, чому Олег не приїжджає до України з виступами, він заявив, що готовий провести концерт, попри "все це л**но", яке, на його думку, про нього кажуть.

"Якщо є ця можливість, я приїду, я зроблю той концерт. Я знаю, що він буде саме на фоні того, що сьогодні про мене оце все л**но розносять. Люди знають, що це не так", — каже музикант, додавши, що виступи повинні влаштовувати організатори, а не музиканти.

Зокрема, Винник наголосив, що йому "вже не важливо", що про нього думають. Артист також не погодився з тим, що його називають "скандальним", запитуючи: "В якому скандалі мене хоч хтось бачив?".

Олег Винник Фото: Скріншот

Як Винник виїхав з України

Виконавець розповів, що 13 лютого 2022 року прибув до України на гастролі і вже мав на 23 лютого квитки у Берлін. Втім, виліт довелося перенести на 26 лютого, бо літаки припинили свій рух над Україною.

24 лютого о 05:00 дружина розбудила співака словами: "Слухай, щось наче трусить. По-моєму, війна". Співак одразу подзвонив своєму продюсеру.

"Звичайно, ми зрозуміли, що це вже той страшний момент. Ми поїхали в той же день. Коли приїхали на захід, дочекалися Олександра. І вже 27 лютого без Олександра ми виїхали машиною через кордон. Те, що про мене говорять, що я виїхав "під пледиком" і таке інше, знову повторюю. Який плед? По-перше, той, хто пише, він зі мною там був, він мене там бачив? По-друге, людина, яка перетинала кордон у своєму житті, може сказати, як це можна виїхати з нашої країни під якимось пледом чи в багажнику? Чи це просто неповага до наших прикордонників і наших законів?" — сказав музикант.

За словами Олега Винника, він залишив Україну офіційно, оскільки 25 років є резидентом Німеччини.

Олег Винник Фото: olegg.vynnyk

