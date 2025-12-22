Олег Винник из Германии призвал украинцев простить врагов: ему ответили (видео)

В Германии скандальный певец Олег Винник на концерте призвал украинцев простить. Он не уточнил, о ком идет речь, но украинцы сразу считали подтекст о россиянах.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт отмечает, что в ожидании короткого перемирия на условиях Путина кто-то уже "на низком старте" и оперативно переориентировался.

Винник сделал скандальное заявление

"В Германии Олег Винник, который последние пару лет доказывал, какой он патриот, на концерте призвал украинцев простить россиянам все преступления, а они простят украинцев (за что, не объяснил — может, за то, что мало умираем или осмеливаемся обороняться?) — потому что "кайфово любить друг друга". Ну и спел привычно уже на русском. И на немецком. Потому что рынок, потому что спрос", — отметил Голобуцкий.

Он добавил, что немецкий Винник освоил очень оперативно и без нареканий на возраст и привычки.

Відео дня

"То только украинский им "непригоден к монетизации", поэтому неинтересен", — написал политолог.

Реакция сети

В комментариях украинцы резко отреагировали на такие призывы:

"Хуже всего даже не Винник, а те поклонники — малороссы, которые скачут на его концертах. Это где легион коллаборационистов. Те самые, которые ходят на концерты Меладзе и Лободы".

"Винник меня давно не удивляет, но ведь те, кто в зале, промолчали, как можно простить того, кто пришел тебя убивать".

"Петушок московский".

"Волчицы в Германии. Им хорошо жить на немецкой халяве, им плевать на то, что Украину уничтожают. Они согласны простить и забыть".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Олег Винник, живущий в Германии, прокомментировал языковой вопрос в Украине, объяснив, почему, по его мнению, не надо запрещать русский язык.

Винник вместе с женой раскрыли правду о своем сыне, который живет в Германии, и который помогает ему развивать творческую карьеру.

Кроме того, певец в патриотической футболке вышел на связь из-за границы.