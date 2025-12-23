"Боже, какой стыд": владелица ресторана рассказала, как ее кинули украинские актеры

Владелица украинского ресторана в Польше Виолетта рассказала, как их обманула труппа актеров. Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк и другие выступали в Кракове и зашли пообедать по бартеру.

Виолетта говорит, что не хотела делать эту ситуация публичной, но решила предостеречь других предпринимателей. Она потеряла около двух тысяч евро, согласившись на одно предложение.

Как владелицу ресторана "кинули"

"Тем более я сейчас захожу в соцсети и тут везде на слуху шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком и это вдвойне становится неприятно. Несколько дней назад нам на рабочую страницу ресторана прилетает сообщение от менеджера со словами "Давайте сделаем бартер". Большое количество артистов", — рассказывает женщина.

Он предложил, чтобы заведение дважды накормило 15 человек, а звезды упомянут название ресторана в своих соцсетях.

Среди них были Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Елена Светлицкая, Таисия Хвостова и Богдан Осадчук.

"Я думаю, что кого-то из вышеперечисленных вы узнали, потому что суммарно у людей аудитория в три с половиной миллиона человек", — говорит Виолетта.

На такое предложение владелица ресторана сразу согласилась.

"Очень обрадовалась команда. Мы даже пошли за свой счет по просьбе организатора распечатали афишу спектакля. Повесили ее в ресторанах, чего делать не должны были. Правда, мы ждали этого", — говорит она.

Более того, когда артисты выступали в Катовице, ресторан этой же владелицы пригласил их тоже к себе. В ответ организатор пригласил их на свой спектакль в Кракове.

Виолетта рассказала о неприятном опыте Фото: Скриншот TikTok

Что же сделали актеры

"Важный момент: там не было никаких уточнений. Есть свободные места, остались билеты — приходите", — вспоминает предпринимательница.

13 человек из ее двух ресторанов пошли на представление. Тогда владелица ресторана договорилась с организатором, что звезды снимут разговорные сторис, расскажут о предстоящем праздновании там Нового года.

"В итоге нас отметили только два человека из заявленного списка блогеров", — призналась владелица.

Звезды сделали совместное фото и снизу отметили заведение.

Украинские актеры в ресторане в Польше Фото: Скриншот TikTok

После этого женщина написала менеджеру, чтобы спросить, почему условия не были полностью выполнены. На что тот ответил, что они же пригласили работников ресторана на спектакль, поэтому стороны расплатились друг перед другом.

"Самое обидное, что это не обсуждалось заранее. Нам не ставили условий", — говорит Виолетта.

По ее словам, звездные ужины в ее заведениях обошлись в 2 тысячи евро. После этого менеджер даже не открыл сообщение.

"Мы, правда, рассчитывали, что это будет взаимовыгодный бартер", — отметила предпринимательница.

Реакция сети

В комментариях украинцы резко отреагировали на такое поведение актеров:

"У них нет возможности заплатить за ужин? Серьезно?".

"Это правда, они были у нас в месте, и зашли к нам в заведение, обедали, а потом заказ с собой был после концерта, отметил 1 человек, была разговорная сториз, и я больше скажу, даже 100 грн чаевых (их было около 10 человек) никто не оставил".

"Дело в том, что бабло было выделено на этот ужин, которое благополучно забрал себе тот организатор или администратор, кто он там. Поэтому и рекламы ноль, потому что отметили звезды чисто по своей воле, их никто не просил об этом".

"Боже, какой стыд.... надеюсь это видео наберет много просмотров".

"Стидоба. Это актеры, которые несут украинскую культуру. Я удивлена".

