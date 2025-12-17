Бывшая Цимбалюка публично обратилась к актеру: их подозревают в романе (фото)

Бизнесвумен Светлана Готочкина оригинально поздравила своего бывшего Тараса Цимбалюка с 36-м днем рождения. Более того, в сети заподозрили экс-пару в возобновлении отношений.

Экс-избранница актера и главного героя шоу "Холостяк" опубликовала совместное фото с Тарасом, где они идут и обнимаются. Светлана также оставила интересную подпись.

Бизнесвумен публично поблагодарила актера за возможность строить личную жизнь отдельно и назвала его "другом".

"С днем рождения, друг. Спасибо тебе огромное, что не пишешь весь этот год и даешь спокойно ходить на свидания", — написала Готочкина, а актер сделал репост.

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина Фото: Instagram

Цимбалюк и Готочкина снова вместе?

Между тем в сети заподозрили актера и дизайнера в возобновлении отношений. Они, судя по всему, вместе отметили день рождения Цимбалюка. Внимательные украинцы также заметили, что именно актер снимал Светлану на видео для ее сториз.

Более того, в Threads "слили" информацию, будто они вместе посещали одно заведение.

Интересно, что до сих пор продолжается показ шоу "Холостяк", где Тарас выбирает свою любовь. Сейчас в проекте осталось три девушки — Ирина Пономаренко, Анастасия Половинкина и Надин Головчук.

Цимбалюк, судя по всему, снимал Готочкину на видео Фото: Threads

Тараса Цимбалюка и Светлану Готочкину заподозрили в отношениях Фото: Threads

Цимбалюк и Готочкина

Тарас Цимбалюк был в отношениях со Светланой Готочкиной с 2022 года. Пара официально не сообщала о разрыве. Это стало точно известно, когда весной 2025 года анонсировали новый сезон "Холостяка" с актером в главной роли.

После завершения проекта Тарас принял участие в ее показе, из-за чего начали поговаривать, что их отношения лишь приостановились на время съемок.

