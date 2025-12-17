Колишня Цимбалюка публічно звернулася до актора: їх підозрюють у романі (фото)

Бізнесвумен Світлана Готочкіна оригінально привітала свого колишнього Тараса Цимбалюка з 36-м днем народження. Ба більше, у мережі запідозрили експару у відновленні стосунків.

Ексобраниця актора та головного героя шоу "Холостяк" опублікувала спільне фото з Тарасом, де вони йдуть і обіймаються. Світлана також залишила цікавий підпис.

Бізнесвумен публічно подякувала актору за змогу будувати особисте життя окремо і назвала його "другом".

"З днем народження, друже. Дякую тобі величезне, що не пишеш весь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення", — написала Готочкіна, а актор зробив репост.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна Фото: Instagram

Цимбалюк та Готочкіна знову разом?

Тим часом у мережі запідозрили актора та дизайнерку у відновленні стосунків. Вони, судячи з усього, разом відзначили день народження Цимбалюка. Уважні українці також помітили, що саме актор знімав Світлану на відео для її сторіз.

Ба більше, у Threads "злили" інформацію, начебто вони разом відвідували один заклад.

Цікаво, що досі триває показ шоу "Холостяк", де Тарас обирає своє кохання. Наразі в проєкті залишилося троє дівчат — Ірина Пономаренко, Анастасія Половинкіна та Надін Головчук.

Цимбалюк, судячи з усього, знімав Готочкіну на відео Фото: Threads

Тараса Цимбалюка та Світлану Готочкіну запідозрили у стосунках Фото: Threads

Цимбалюк і Готочкіна

Тарас Цимбалюк був у стосунках з Світланою Готочкіною з 2022 року. Пара офіційно не повідомляла про розрив. Це стало точно відомо, коли навесні 2025 року анонсували новий сезон "Холостяка" з актором у головній ролі.

Після завершення проєкту Тарас взяв участь у її показі, через що почали подейкувати, що їхні стосунки лише призупинилися на час зйомок.

