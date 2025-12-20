Слезы Ирочки и нарушение правил "Холостяка": как Цимбалюк знакомил девушек с родителями (фото, видео)

В новом выпуске романтического реалити "Холостяк" главный герой Тарас Цимбалюк познакомил трех девушек со своими родителями и сестрой. Ирина Пономаренко, Анастасия Половинкина и Надин Головчук приехали в Корсунь-Шевченковский.

Фокус рассказывает, как прошло знакомство девушек с родней "холостяка" и почему Тарас нарушил правила проекта. По словам актера, он всегда хотел, чтобы его семья была похожа на ту, которую построили родители. Более того, Цимбалюк восхищается тем, как отец относится к его матери спустя более 40 лет брака.

Знакомство Ирочки с родителями

Первой с родителями актера познакомилась модель из Хмельницкого Ирина Пономаренко, которую обычно на проекте называют Ирочкой. Ее Тарас привел на огород. По словам актера, там он часто проводил время в детстве, да и сейчас помогает родителям, когда приезжает в родной город.

Впрочем, такая локация стала триггерной для девушки: она расплакалась перед мамой Тараса, ведь вспомнила о родном городе Донецке, где не была с 2014 года после российской оккупации. Мама Ирочки сейчас живет в Хмельницком и воспитывает маленького сына от отчима девушки, а папа остался в Донецке.

"Моя семья далеко, и я скучаю по ним. Хотела ли я, чтобы вы увидели мои слезы, — нет. Я очень сильно сдерживалась, извините", — сказала участница проекта.

Впоследствии они вместе с мамой, папой и сестрой Тараса пообедали в квартире "холостяка".

Мама актера сказала, что Ирочка — "дитя".

Ирочка расплакалась, вспоминая родной город

Знакомство Надин

Второй с семьей актера знакомилась Надин Головчук. Для нее Тарас Цимбалюк перед встречей с семьей приготовил визит в его школу и игру в волейбол.

Девушка пообщалась с папой актера, который показал свои поделки из пластилина.

Впрочем, маме Тараса не понравилось, что у Надин нет высшего образования.

Надин с отцом Тараса Фото: СТБ

Знакомство Анастасии

Третьей с семьей главного героя знакомилась Анастасия Половинкина. Ее сначала ждала встреча с папой актера, который провел ей экскурсию по значимым местам Корсунь-Шевченковского.

Впоследствии девушка отправилась на обед с семьей Тараса на базе отдыха, где они в свое время часто отдыхали.

Настя понравилась маме актера.

Знакомство Анастасии с отцом Тараса Фото: СТБ

На всех встречах присутствовала и старшая сестра Тараса Цимбалюка Ольга, которая живет в Грузии.

Интересно, что традиционной церемонии роз на этот раз не было. Тарас Цимбалюк решил нарушить правила, поговорив с каждой девушкой отдельно. Никто не покинул шоу в этом выпуске.

Уже в следующую пятницу одна из девушек получит кольцо от Тараса.

И Надин, и Ирочка, и Настя прошли в финал Фото: СТБ

