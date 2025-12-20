Сльози Ірочки та порушення правил "Холостяка": як Цимбалюк знайомив дівчат з батьками (фото, відео)

У новому випуску романтичного реаліті "Холостяк" головний герой Тарас Цимбалюк познайомив трьох дівчат зі своїми батьками та сестрою. Ірина Пономаренко, Анастасія Половинкіна та Надін Головчук приїхали в Корсунь-Шевченківський.

Фокус розповідає, як пройшло знайомство дівчат з ріднею "холостяка" та чому Тарас порушив правила проєкту. За словами актора, він завжди, щоб його сім'я була схожа на ту, яку побудували батьки. Ба більше, Цимбалюк захоплюється тим, як батько ставиться до його матері через понад 40 років шлюбу.

Знайомство Ірочки з батьками

Першою з батьками актора познайомилася модель з Хмельницького Ірина Пономаренко, яку зазвичай на проєкті називають Ірочкою. Її Тарас привів на город. За словами актора, там він часто проводив час у дитинстві, та і зараз допомагає батькам, коли приїжджає в рідне місто.

Втім, така локація стала тригерною для дівчини: вона розплакалася перед мамою Тараса, адже згадала про рідне місто Донецьк, де не була з 2014 року після російської окупації. Мама Ірочки наразі живе в Хмельницькому та виховує маленького сина від вітчима дівчини, а тато залишився в Донецьку.

Відео дня

"Моя сім'я далеко, і я сумую за ними. Чи хотіла я, щоб ви побачили мої сльози, — ні. Я дуже сильно стримувалася, вибачте", — сказала учасниця проєкту.

Згодом вони разом з мамою, татом та сестрою Тараса пообідали у квартирі "холостяка".

Мама актора сказала, що Ірочка — "дитя".

Ірочка розплакалася, згадуючи рідне місто

Знайомство Надін

Другою з родиною актора знайомилася Надін Головчук. Для неї Тарас Цимбалюк перед зустріччю з родиною приготував візит до його школи та гру у волейбол.

Дівчина поспілкувалася з татом актора, який показав свої вироби з пластиліну.

Втім, мамі Тараса не сподобалося, що в Надін немає вищої освіти.

Надін з батьком Тараса Фото: СТБ

Знайомство Анастасії

Третьою із сім'єю головного героя знайомилася Анастасія Половинкіна. На неї спочатку чекала зустріч з татом актора, який провів їй екскурсію значущими місцями Корсунь-Шевченківського.

Згодом дівчина вирушила на обід з родиною Тараса на базі відпочинку, де вони свого часу часто відпочивали.

Настя сподобалася мамі актора.

Знайомство Анастасії з батьком Тараса Фото: СТБ

На усіх зустрічах була присутня і старша сестра Тараса Цимбалюка Ольга, яка живе у Грузії.

Цікаво, що традиційної церемонії троянд цього разу не було. Тарас Цимбалюк вирішив порушити правила, поговоривши з кожною дівчиною окремо. Ніхто не покинув шоу в цьому випуску.

Уже наступної пʼятниці одна з дівчат отримає каблучку від Тараса.

І Надін, і Ірочка, і Настя пройшли у фінал Фото: СТБ

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Надін Головчук потрапила в скандал після публікації дитячого фото із собакою, яке користувачі соцмереж назвали жорстоким і неприйнятним поводженням з твариною.

Раніше Тарас Цимбалюк познайомився з родинами Ірини Пономаренко, Надін Головчук, Дар'ї Романець та Анастасії Половинкіної.

Крім того, одна з учасниць "Холостяка" звинуватила ведучого проєкту Григорія Решетніка в булінгу.