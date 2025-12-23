"Боже, який сором": власниця ресторану розповіла, як її кинули українські актори

Власниця українського ресторану в Польщі Віолетта розповіла, як їх обманула трупа акторів. Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк та інші виступали в Кракові та зайшли пообідати за бартером.

Віолетта каже, що не хотіла робити цю ситуація публічною, але вирішила застерегти інших підприємців. Вона втратила близько двох тисяч євро, погодившись на одну пропозицію.

Як власницю ресторану "кинули"

"Тим більше я зараз заходжу в соцмережі і тут всюди на слуху шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком і це вдвічі стає неприємно. Кілька днів тому нам на робочу сторінку ресторану прилітає повідомлення від менеджера зі словами "Давайте зробимо бартер". Велика кількість артистів", — розповідає жінка.

Він запропонував, щоб заклад двічі нагодував 15 людей, а зірки згадають назву ресторану у своїх соцмережах.

Серед них були Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Олена Світлицька, Таїсія Хвостова та Богдан Осадчук.

Відео дня

"Я думаю, що когось з вищеперелічених ви впізнали, тому що сумарно в людей аудиторія в три з половиною мільйони людей", — каже Віолетта.

На таку пропозицію власниця ресторану одразу погодилася.

"Дуже зраділа команда. Ми навіть пішли за свій рахунок на прохання організатора роздрукували афішу вистави. Повісили її в ресторанах, чого робити не мали. Правда, ми чекали на це", — каже вона.

Ба більше, коли артисти виступали в Катовіце, ресторан цієї ж власниці запросив їх теж до себе. У відповідь організатор запросив їх на свою виставу в Кракові.

Віолетта розповіла про неприємний досвід Фото: Скріншот TikTok

Що ж зробили актори

"Важливий момент: там не було ніяких уточнень. Є вільні місця, залишилися квитки — приходьте", — пригадує підприємиця.

13 людей з її двох ресторанів пішли на виставу. Тоді власниця ресторану домовилася з організатором, що зірки знімуть розмовні сторіс, розкажуть про майбутнє святкування там Нового року.

"У підсумку нас позначили тільки дві людини із заявленого списку блогерів", — зізналася власниця.

Зірки зробили спільне фото та знизу позначили заклад.

Українські актори в ресторані в Польщі Фото: Скріншот TikTok

Вісля цього жінка написала менеджеру, аби запитати, чому умови не були повністю виконані. На що той відповів, що вони ж запросили працівників ресторану на виставу, тому сторони розплатилися одне перед одним.

"Найбільш образливе, що це не обговорилося зарання. Нам не ставили умов", — каже Віолетта.

За її словами, зіркові вечері в її закладах обійшлися в 2 тисячі євро. Після цього менеджер навіть не відкрив повідомлення.

"Ми, правда, розраховували, що це буде взаємовигідний бартер", — зазначила підприємиця.

Реакція мережі

У коментарях українці різко відреагували на таку поведінку акторів:

"В них немає можливості заплатити за вечерю? Серйозно?".

"Це правда, вони були у нас в місці, і завітали до нас в заклад, обідали, а потім замовлення з собою було після концерта, відмітила 1 людина, була розмовна сторіз, і я більше скажу, навіть 100 грн чайових (їх було близько 10 людей) ніхто не залишив".

"Справа в тому, що бабло було виділено на цю вечерю, яке благополучно забрав собі той організатор чи адміністратор, хто він там. Тому і реклами нуль, бо відмітили зірки чисто по своїй волі, їх ніхто не просив про це".

"Боже, який сором….сподіваюсь це відео набере багато переглядів".

"Стидоба. Це актори, які несуть українську культуру. Я здивована".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бізнесвумен Світлана Готочкіна оригінально привітала свого колишнього Тараса Цимбалюка з 36-м днем народження. Ба більше, у мережі запідозрили експару у відновленні стосунків.

Колишня дружина актора, візажистка Тіна Антоненко, вперше публічно відреагувала на його участь у "Холостяку".

Крім того, в останньому випуску романтичного реаліті "Холостяк" Тарас Цимбалюк познайомив трьох дівчат зі своїми батьками та сестрою.