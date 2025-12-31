Відмова DOROFEEVA стала шоком: Кошовий запропонував "раз-на-раз" тим, хто критикує "Квартал 95"

Український комічний актор і телеведучий Євген Кошовий розповів, що втратив друзів через скандал з бізнесменом Тимуром Міндічем і "скасуванням" студії "Квартал 95". Він заявив, що особисто висловлювати гумористам претензії ніхто не хоче, адже це "не модно".

Інтерв'юєр Сергій Іванов запитав Кошового, чи "відвалився" хтось з колективу після скандалу з Міндічем. Про це відомо з відео на YouTube-каналі "Ісландія".

Про відмови артистів — з 1:00:39

"З друзів — так, з зірок — ні. Ти знаєш сам прекрасно, хто відмовився там виступати. То таке. У кожного є своє мислення", — відповів він.

Комік назвав це впливом інфопростору на "мозок шоубізнесу в цілому". З його слів, комусь вказали на "токсіка", і одразу відбувається реакція: "Ні-ні, та ми ніколи, запросили нас".

"Коли тобі класно, з тобою всі, коли тобі **па — ну, давай, розбирайся, а ми потім прийдемо", — підкреслив він.

Кошовий підтвердив, що з-поміж усіх хто відмовився від виступів, українська співачка Надія Дорофєєва була "нечужою" людиною для студії.

"Це був шок, так. Ну так", — сказав він.

Телеведучий зауважив, що скандал "вдарив, просто розламав", і порівняв його з раною, яку хотілося б заклеїти пластиром, а того нема. Він наголосив, що можна було подзвонити й запитати про ситуацію, поспілкуватись, а не ухвалювати радикальні рішення. Водночас Кошовий визнав, що на артистів тиснули ЗМІ.

"Всі просто висловлюються в інфопросторі. Так ти знаєш, де ми знаходимось. Давай, приходь, давай раз-на-раз. Ну чого ні? Ні, так ніхто не хоче. Тому що про це ніхто знати не буде, тому що це не модно", — додав він.

Нагадаємо, Євген Кошовий запевнив, що якби Тимура Міндіча не називали "другом Зеленського", корупційний скандал не спричинив би такого резонансу. З його слів, сам президент описав ситуацію як "дуже сильну підставу" і "удар під дах".

Також Кошовий припустив, що Зеленському подають викривлену інформацію і "щось не договорюють". Однак він запевнив, що пріоритетом для президента є українські військові.