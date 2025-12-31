"Я його ненавиджу": Кошовий розповів про Міндіча та наслідки скандалу для "Кварталу 95"

Корупційний скандал в енергетиці, фігурантом якого є бізнесмен Тимур Міндич, сильно вдарив по студії "Квартал 95", акціонером якої він був донедавна. Для творчої команди це стало шоком.

За словами художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового, більшість з артистів, крім кістяка команди, не знають і не бачили Міндіча. Про це він розповів в інтерв'ю Сергію Іванову на каналі "Ісландія".

Він зізнався, що навіть для нього ця людина не є близьким знайомим:

"Ну, для мене це якийсь бородатий чувак. Гарно говорить, завжди вітається, завжди посміхається. Але, виявляється, за тією посмішкою щось було, і воно вилізло, і ніхто про це навіть не попередив, і ніхто не знав. Ось що найприкріше. Як узимку, ти просто стоїш, ти провалився під лід, і там, у холодній воді, тебе ще й акула вкусила. Ось таке відчуття. І свистка немає, щоб тебе врятували. Від того багато хто постраждав. Я через це його (Міндіча — прим. ред) ненавиджу".

Гість ефіру каже, що медійний резонанс, який спалахнув у зв'язку з корупційним скандалом, заглушив усе те хороше, що він із колегами робив.

Кошовий розповів, що з 2014 року вони регулярно їздять на фронт, допомагають армії всім, чим можуть, збирають і відвозять допомогу.

"І коли ти це все привіз, ух, класно. Ти поспілкувався з дівчатами, хлопцями на передку, на нулі, у бліндажі поночував, подивився на всі ці реалії війни. І тут ти приїжджаєш і бууум! Виходить, що ти зробив нуль, тому що весь інформпростір тільки й говорить про те, що ми корупціонери", — констатує він.

Артист каже, що через це багато хто думає, що у них "дох**ища лавандосу" і вони "просто в кайфах":

"І ніхто навіть не занурюється вглиб цієї проблеми. Якби поруч із тією статтею не стояло "акціонер Кварталу 95" або "Друг Зеленського", ніхто б її не читав. Якби просто було "Міндіч корупційний скандал, то ну це ще один корупційний скандал, Свинарчуки, Міндічі, ну ок...".

Відповідаючи на запитання про реакцію президента Володимира Зеленського на скандал із Міндічем, Кошовий відповів:

"Спілкувався із Зеленським, так. Він каже, що це "сильна підстава, дуже сильна". Я кажу: ну це просто на голову не натягнеш. Він "Так — це удар під дих. Навіть аперкот". Не знаю, надломило його це чи ні, але це таке відчуття... Мені здається, що так. Але він цього не показує, тому що війна, потрібно триматися".

Також Кошовий вважає, що інформація, яку подають Зеленському, суттєво відрізняється від того, що чути навколо.

Раніше повідомлялося, що журналіст "Української правди" Михайло Ткач поспілкувався в Ізраїлі з Тимуром Міндічем. Той відмовився коментувати всі підозри НАБУ і САП, пославшись на таємницю слідства, але заявив, що на 90% скандалу навколо нього — вина медіа, які зробили його крайнім.

13 листопада Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана, які були оголошені в розшук.