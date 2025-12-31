"Я его ненавижу": Кошевой рассказал о Миндиче и последствиях скандала для "Квартала 95"

Коррупционный скандал в энергетике, фигурантом которого является бизнесмен Тимур Миндич, сильно ударил по студии "Квартал 95", акционером которой он был до недавнего времени. Для творческой команды это стало шоком.

По словам художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, большинство из артистов, кроме костяка команды, не знают и не видели Миндича. Об этом он рассказал в интервью Сергею Иванову на канале "Исландия".

Он признался, что даже для него этот человек не является близким знакомым:

"Ну, для меня это какой-то бородатый чувак. Красиво говорит, всегда здоровается, всегда улыбается. Но, оказывается, за той улыбкой что-то было, и оно вылезло, и никто об этом даже не предупредил, и никто не знал. Вот что самое обидное. Как зимой, ты просто стоишь, ты провалился под лед, и там, в холодной воде, тебя еще и акула укусила. Вот такое ощущение. И свистка нет, чтоб тебя спасли. От того много кто пострадал. Я из-за этого его (Миндича – прим. ред) ненавижу".

Гость эфира говорит, что медийный резонанс, который вспыхнул в связи с коррупционным скандалом, заглушил все то хорошее, что он с коллегами делал.

Кошевой рассказал, что с 2014 года они регулярно ездят на фронт, помогают армии всем, чем могут, собирают и отвозят помощь.

"И когда ты это все привез, ух, классно. Ты пообщался с девушками, парнями на передке, на ноле, в блиндаже поночевал, посмотрел на все эти реалии войны. И тут ты приезжаешь и бууум! Получается, что ты сделал ноль, потому что все информпространство только и говорит о том, что мы коррупционеры", – констатирует он.

Артист говорит, что из-за этого многие думают, что у них "дох**ища лавандоса" и они "просто в кайфах":

"И никто даже не погружается вглубь этой проблемы. Если бы рядом с той статьей не стояло "акционер квартала 95" или "Друг Зеленского", никто бы ее не читал. Если бы просто было "Миндич коррупционный скандал, то ну это еще один коррупционный скандал, Свинарчуки, Миндичи, ну ок…".

Отвечая на вопрос о реакции президента Владимира Зеленского на скандал с Миндичем, Кошевой ответил:

"Общался с Зеленским, да. Он говорит, что это "сильная подстава, очень сильная". Я говорю: ну это просто на голову не натянешь. Он "Да – это удар под дых. Даже апперкот". Не знаю, надломило его это или нет, но это такое ощущение… Мне кажется, что да. Но он это не показывает, потому что война, нужно держаться".

Также Кошевой считает, что информация, которую подают Зеленскому, существенно отличается от того, что слышно вокруг.

Ранее сообщалось, что журналист "Украинской правды" Михаил Ткач пообщался в Израиле с Тимуром Миндичем. Тот отказался комментировать все подозрения НАБУ и САП, сославшись на тайну следствия, но заявил, что на 90% скандала вокруг него – вина медиа, которые сделали его крайним.

13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана, которые были объявлены в розыск.