Тимура Миндича заметили в Израиле, – УП (фото)

Одного из главных фигурантов расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и Спецализированной антикоррупционной прокруатуры о коррупции в энергетике Тимура Миндича сфотографировали в Израиле.

Близкого друга президента Владимира Зеленского и его бывшего бизнес-партнера заметил и снял на камеру журналист "Украинской правды". На снимке Миндич – в солнцезащитных очках, черной шапке и беспроводных наушниках.

Все детали встречи с беглым бизнесменом "Украинская правда" пообещала дать позже.

Выезд Тимура Миндича из Украины: что известно

"Украинская правда" 10 ноября со ссылкой на источники писала, что детективы НАБУ проводят обыски у Тимура Миндича, а сам бизнесмен за несколько часов до того выехал за границу.

НАБУ 11 ноября объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме", которой по данным следствия руководил известный бизнесмен — нардеп Алексей Гончаренко утверждал, что речь идет о Тимуре Миндиче.

12 ноября в пресс-службе ГПСУ заявили, что Миндич выехал из страны на законных основаниях и имел все необходимые документы. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, основанием для пересечения границы является наличие у Миндича троих детей до 18 лет.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича.

22 ноября Фокус со ссылкой на Министерство внутренних дел писал, что подозреваемый по делу "Мидас" Миндич объявлен в розыск.

В НАБУ 25 ноября рассказали, что Миндич прошел границу за несколько минут. Детективы нашли талон на пересечение границы с пометкой "К", что означает "контроль".

За границу сбежал и второй подозреваемый по делу о коррупции в энергетике, Александр Цукерман. Теперь оба пытаются использовать тему войны для того, чтобы другие страны предоставляли им защиту. В НАБУ работают над их возможной экстрадицией, но сложность в том, что оба бизнесмена имеют гражданство Израиля, и скрываются именно там.

Напомним, Игорь Коломойский заявил о покушении на Миндича в Израиле.