В НАБУ объяснили, в чем сложность экстрадиции Миндича

Фигуранты дела "Мидас", которые сбежали от украинского правосудия за границу, пытаются использовать тему войны для того, чтобы другие страны предоставляли им защиту. В частности, этим занимаются бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман, причастные к делу о коррупции в энергетике.

В НАБУ работают над возможной экстрадицией обоих фигурантов. Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью "РБК-Украина".

По его словам, Украина уже имеет положительный опыт сотрудничества с другими государствами в вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

"Есть определенная общая негативная тенденция: лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах — мол, здесь опасно, а там безопаснее", — пояснил он.

Сейчас НАБУ рассматривает различные варианты международно-правового взаимодействия, в том числе и экстрадиция.

В то же время проблемой может стать то, что оба бизнесмена имеют гражданство Израиля, и скрываются именно там.

Побег Миндича и Цукермана

Абакумов также рассказал о том, как именно Миндич и Цукерман сбежали за границу. По его словам, часть информации еще исследуется, в частности относительно того, кто именно и каким образом способствовал тому, что этот выезд стал возможным, и как именно он пересекал государственную границу.

Он пояснил, что в НАБУ понимали риск побега Миндича. В то же время разглашение информации другим органам и службам могло бы привести к риску утечки информации. Так фигуранты бы заблаговременно узнали бы об оперативных мероприятиях, и детективы потеряли бы значительную часть доказательной базы, которую собирали.

"Отдельно стоит упомянуть, что ни одно "письмо" или сообщение в пограничную службу само по себе не является запретом на пересечение границы. И в публичной плоскости такие вещи очень быстро становятся известными, что также создает риски для следствия. Именно поэтому решения в этой ситуации принимались с учетом всех этих факторов", — отметил Абакумов.

Эпизод с побегом Александра Цукермана исследуется также. Руководитель подразделения детективов НАБУ сообщил, что выезд мог быть осуществлен "в связке" с другими подозреваемыми.

"Он выехал за несколько недель до реализации, это был плановый выезд. Дополнительные детали на этом этапе раскрывать не можем, чтобы не навредить дальнейшим процессуальным действиям", — пояснил Абакумов.

Напомним, в НАБУ заявили, что перестали публиковать новые фрагменты "пленок Миндича", потому что продолжается сбор доказательств в отношении других участников коррупционной схемы в АО НАЭК "Энергоатом".

Ранее нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин опубликовал список журналистов, на которых собирали информационные справки фигуранты "Миндичгейта". По его данным, НАБУ обнаружило обнаружило ряд имен журналистов различных украинских изданий в информационных справках ("папочках"), обнаруженных в "бэк-офисе" бизнесмена Тимура Миндича.

Перед этим нардеп "Голоса" Ярослав Железняк показывал, что подобная папка была собрана и на него и членов его семьи. По его данным, всего было 527 подобных "досье".