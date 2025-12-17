У НАБУ пояснили, у чому складність екстрадиції Міндіча

Фігуранти справи "Мідас", які втекли від українського правосуддя за кордон, намагаються використовувати тему війни для того, щоб інші країни надавали їм захист. Зокрема, цим займаються бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, причетні до справи про корупцію в енергетиці.

У НАБУ працюють над можливою екстрадицією обох фігурантів. Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, Україна вже має позитивний досвід співпраці з іншими державами в питаннях екстрадиції осіб, підозрюваних у корупційних злочинах.

"Є певна загальна негативна тенденція: особи, які переховуються від українського правосуддя, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах — мовляв, тут небезпечно, а там безпечніше", — пояснив він.

Наразі НАБУ розглядає різні варіанти міжнародно-правової взаємодії, зокрема, й екстрадиція.

Водночас проблемою може стати те, що обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю, та переховуються саме там.

Втеча Міндіча та Цукермана

Абакумов також розповів про те, як саме Міндіч та Цукерман втекли за кордон. За його словами, частина інформації ще досліджується, зокрема щодо того, хто саме і яким чином сприяв тому, що цей виїзд став можливим, і як саме він перетинав державний кордон.

Він пояснив, що в НАБУ розуміли ризик втечі Міндіча. У той же час розголошення інформації іншим органам та службам могло би призвести до ризику витоку інформації. Так фігуранти б завчасно дізналися б про оперативні заходи, і детективи втратили б значну частину доказової бази, яку збирали.

"Окремо варто згадати, що жоден "лист" чи повідомлення до прикордонної служби сам по собі не є забороною на перетин кордону. І в публічній площині такі речі дуже швидко стають відомими, що також створює ризики для слідства. Саме тому рішення в цій ситуації ухвалювалися з урахуванням усіх цих факторів", — зазначив Абакумов.

Епізод зі втечею Олександра Цукермана досліджується також. Керівник підрозділу детективів НАБУ повідомив, що виїзд міг бути здійснений "у зв'язці" з іншими підозрюваними.

"Він виїхав за декілька тижнів до реалізації, це був плановий виїзд. Додаткові деталі на цьому етапі розкривати не можемо, щоб не нашкодити подальшим процесуальним діям", — пояснив Абакумов.

Нагадаємо, у НАБУ заявили, що перестали публікувати нові фрагменти "плівок Міндіча", бо триває збір доказів щодо інших учасників корупційної схеми в АТ НАЕК "Енергоатом".

Раніше нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин опублікував список журналістів, на яких збирали інформаційні довідки фігуранти "Міндічгейту". За його даними, НАБУ виявило виявило ряд імен журналістів різних українських видань у інформаційних довідках ("папочках"), виявлених у "бек-офісі" бізнесмена Тимура Міндіча.

Перед цим нардеп "Голосу" Ярослав Железняк показував, що подібна папка була зібрана і на нього та членів його родини. За його даними, загалом було 527 подібних "досьє".