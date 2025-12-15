Юрчишин назвав імена журналістів, на яких збирали папки фігуранти справи "Мідас"

Народний депутат і Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин опублікував список журналістів, на яких збирали інформаційні довідки фігуранти "Міндічгейту".

Ярослав Юрчишин зауважив, що публікує список із дозволу НАБУ. Національне антикорупційне бюро виявило ряд імен журналістів різних українських видань у інформаційних довідках ("папочках"), виявлених у "бек-офісі" бізнесмена Тимура Міндіча.

У документі вказано, що фігуранти антикорупційної справи "Мідас" збирали інформацію про:

Марину Ансіфорову (COSA Intelligence Solutions, Bihus.Info, "Українська правда", LIGA.net);

Юрія Бутусова (військовий та головний редактор Цензор.нет);

Станіслава Речинського (головний редактор та засновник сайту ОРД);

Володимира Федоріна (редактор-засновник Forbes Україна);

Ольгу Чайку (редакторка Forbes Україна);

Юрія Ніколова (співзасновник проєкту Наші гроші);

Андрія Куликова (голова комісії з журналістської етики).

Відео дня

Юрчишин зазначив, що слідчі також знайшли досьє на двох уже покійних журналістів: засновника "Дзеркала тижня" Володимира Мостового та журналіста-розслідувача Олексу Шалайського.

Пост Ярослава Юрчишина із списком журналістів Фото: Скріншот

Нардеп каже, що існування таких досьє — це ймовірне втручання в приватне життя, що може бути підставою для відкриття кримінальної справи за статтею 182 ККУ.

Однак він підкреслив, що згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Юрчишин додав, що комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку журналістам у разі їх звернення до правоохоронців.

25 листопада детектив НАБУ Олександр Абакумов заявив, що у "бек-офісі" українського бізнесмена Тимура Міндіча виявили масив із 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, депутатів, чиновників, журналістів і силовиків.

За його словами, досьє містили адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію. Також він припустив, що ці документи формувалися із залученням правоохоронних органів. Частину довідок зробили за п'ять днів до атаки на НАБУ і САП 17 липня.

Нагадаємо, представники ДПСУ відмовилися прийти на ТСК щодо викриття корупції в енергетиці. Прикордонники мали відповісти, яким чином бізнесмен Тимур Міндіч швидко виїхав з України перед обшуками НАБУ.

А у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, як фігуранти справи "Мідас" зберігали конспірацію. За даними слідства, у підозрюваного в корупції бізнесмена Тимура Міндіча щодня проходили перевірки на наявність засобів для прослуховування. Також учасники схеми застосовували пристрої шумозаглушення, видаляли інформацію з телефонів і користувалися іноземними номерами.