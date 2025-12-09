Міндіч виїхав за кордон прискорено: в ДПСУ відмовились прийти на ТСК з поясненнями, — нардеп

Представники ДПСУ відмовилися прийти на ТСК щодо викриття корупції в енергетиці. Прикордонники мали відповісти, яким чином бізнесмен Тимур Міндіч швидко виїхав з України перед обшуками НАБУ.

Про те, що Тимур Міндіч перетнув кордон за кілька десятків хвилин, повідомив народний депутат від партії "Голос", голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк. У своєму Telegram-каналі 9 грудня нардеп опублікував лист від Державної прикордонної служби України, надісланий у відповідь на запрошення на засідання ТСК.

За словами Железняка, 25 листопада представники Національного антикорупційного бюро розповіли на засіданні антикорупційного комітету, що Тимур Міндіч й інший підозрюваний у справі "Енергоатому" Олександр Цукерман "пройшли кордон буквально за декілька десятків хвилин" через пункт пропуску "Грушів".

"Ба більше, потім виявлений талон "К", тобто ці "пасажири" були на контролі у прикордонників", — написав депутат.

Нардепи запрошували на ТСК щодо виїзду Міндіча за кордон представників ДПСУ Фото: Telegram/Залізний нардеп

Він зазначив, що представники ДПСУ були запрошені на засідання ТСК 10 грудня для роз'яснень щодо цієї ситуації.

"І отримали відповідь (підписана головою ДПСУ), що: для визначення представників Державної прикордонної служби України та направлення їх на засідання ТСК, яке відбудеться 10.12.2025, правові підстави відсутні", — розповів Железняк.

Відповідь ДПСУ на запрошення на ТСК щодо виїзду Міндіча з України Фото: Telegram/Залізний нардеп

За словами нардепа, правових підстав не приходити на ТСК, особливо щодо такого резонансного питання, прикордонники не мають, а комісія може викликати голову служби Сергія Дейнека примусово.

"Тому або ДПСУ все ж таки надасть свого представника — або ТСК буде змушена застосувати процедуру примусового приводу голови ДПСУ пана Дейнеко", — написав парламентар.

Відповідь ДПСУ на запрошення на ТСК щодо виїзду Міндіча Фото: Telegram/Залізний нардеп

Тимур Міндіч виїхав за кордон: що відомо

"Українська правда" 10 листопада з посиланням на джерела писала, що детективи НАБУ проводять обшуки у Тимура Міндіча, а сам бізнесмен за кілька годин до того виїхав за кордон.

НАБУ 11 листопада оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі", якою за даними слідства керував відомий бізнесмен — нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що йдеться про Тимура Міндіча.

12 листопада в пресслужбі ДПСУ заявили, що Міндіч виїхав з країни на законних підставах і мав усі необхідні документи. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, підставою для перетину кордону є наявність у Міндіча трьох дітей до 18 років.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча.

22 листопада Фокус із посиланням на Міністерство внутрішніх справ писав, що підозрюваного у справі "Мідас" Міндіча оголошено в розшук.

В НАБУ 25 листопада розповіли, що Міндіч пройшов кордон за декілька хвилин. Детективи знайшли талон на перетин кордону з позначкою "К", що означає "контроль".