Пройшов кордон за декілька хвилин: у НАБУ розповіли, як Міндіч зумів швидко виїхати з країни

25 листопада представники НАБУ та САП завітали до Верховної Ради, щоб депутати мали можливість поставити їм запитання щодо справи "Мідас". Зокрема, народних обранців цікавило, як фігуранти корупційного скандалу пройшли прикордонний контроль та за яких обставин їхній виїзд за кордон відбувся так швидко.

Як повідомив голова Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, агентство виявило талон на перетин кордону Міндіча із позначкою "К", що означає "контроль". За словами Кривоноса, наразі НАБУ документує обставини, щоб встановити, хто саме забезпечив швидкий пропуск громадянина України за межі країни. Цю інформацію підтвердив і народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, наголосивши, що Тимур Міндіч перебував "на контролі" у прикордонників.

Під час спільного візиту НАБУ та САП до Верховної Ради Железняк поцікавився у Кривоноса, скільки часу зайняло проходження кордону у Міндіча та іншого громадянина, Олександра Цукермана. Зі слів депутата, навіть за умови суворого контролю ці громадяни пройшли прикордонний контроль надзвичайно швидко.

Трансляція зустрічі представників НАБУ та САП з депутатами

Семен Кривонос порівняв цей випадок зі своїм досвідом: під час проходження прикордонного контролю зі службовим паспортом він останнього разу очікував близько 50 хвилин. Натомість за словами Кривоноса, Міндіч проходив "звичайний контроль", не користуючись дипломатичним коридором, але мав талон з позначкою "К". За оцінкою Кривоноса, процедура зайняла лише декілька десятків хвилин, що суттєво менше від середнього часу проходження цього пункту пропуску.

У своєму Telegram Ярослав Железняк додав, що обидва громадяни — Міндіч та Цукерман — пройшли пункт пропуску "Грушів" буквально за декілька десятків хвилин. Депутат наголосив на незвичності ситуації, адже зазвичай на цьому пункті черги тривають кілька годин. Він також підкреслив, що прискорений пропуск у поєднанні з наявністю талона "К" виглядає особливо підозрілим.

"Я декілька разів проходив його, там завжди черги в декілька годин. А тут прям так швидко…. Правда ж цікаво, особливо в комбінації з талоном "К"….", — написав депутат.

Публікація Ярослава Железняка в Telegram Фото: Скриншот

Слід зазначити, що Державна прикордонна служба України поки не надала офіційних коментарів щодо обставин швидкого виїзду Тимура Міндіча та Олександра Цукермана з країни. Водночас раніше пресслужба ДПСУ повідомляла, що фігурант справи "Мідас" залишив Україну на законних підставах. За результатами проведеної перевірки встановлено, що перетин кордону здійснювався у правовому полі: усі необхідні документи були наявні, а оформлення відбулося у пункті пропуску відповідно до чинного законодавства.

Ба більше, у коментарі виданню "Суспільне" речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що підставою для виїзду Міндіча за кордон під час дії воєнного стану була наявність трьох дітей віком до 18 років.

Тимур Міндіч втік за кордон: що про це відомо

Як відомо, Тимур Міндіч залишив Україну в ніч на 10 листопада, за кілька годин до обшуків у його помешканні, повідомляють журналісти "Української правди" з посиланням на джерела. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк підтвердив, що Міндіч виїхав перед обшуками та наразі перебуває в Ізраїлі разом із братами Цукерманами, зокрема його зафіксували у Тель-Авіві.

Журналісти "Схем" встановили, що виїзд відбувся о 2:09 ночі 10 листопада через VIP-трансфер львівського сервісу преміумперевезень. До кордону Міндіча доставили автомобілем Mercedes-Benz S 350, який належить співвласнику сервісу Максиму Вовку. Другий співвласник, Ельдар Асадулаєв, раніше працював у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Раніше Фокус писав, що Україна оголосила Міндіча та Цукермана в розшук у справі "Мідас", де їх підозрюють у корупційних злочинах. Обидва перебувають у категорії осіб, що переховуються від органів досудового розслідування.