Прошел границу за несколько минут: в НАБУ рассказали, как Миндич сумел быстро выехать из страны

25 ноября представители НАБУ и САП посетили Верховную Раду, чтобы депутаты имели возможность задать им вопросы по делу "Мидас". В частности, народных избранников интересовало, как фигуранты коррупционного скандала прошли пограничный контроль и при каких обстоятельствах их выезд за границу состоялся так быстро.

Как сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, агентство обнаружило талон на пересечение границы Миндича с пометкой "К", что означает "контроль". По словам Кривоноса, сейчас НАБУ документирует обстоятельства, чтобы установить, кто именно обеспечил быстрый пропуск гражданина Украины за пределы страны. Эту информацию подтвердил и народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, отметив, что Тимур Миндич находился "на контроле" у пограничников.

Во время совместного визита НАБУ и САП в Верховную Раду Железняк поинтересовался у Кривоноса, сколько времени заняло прохождение границы у Миндича и другого гражданина, Александра Цукермана. По словам депутата, даже при условии строгого контроля эти граждане прошли пограничный контроль чрезвычайно быстро.

Відео дня

Трансляция встречи представителей НАБУ и САП с депутатами

Семен Кривонос сравнил этот случай со своим опытом: при прохождении пограничного контроля со служебным паспортом он в последний раз ожидал около 50 минут. Зато, по словам Кривоноса, Миндич проходил "обычный контроль", не пользуясь дипломатическим коридором, но имел талон с пометкой "К". По оценке Кривоноса, процедура заняла всего несколько десятков минут, что существенно меньше среднего времени прохождения этого пункта пропуска.

В своем Telegram Ярослав Железняк добавил, что оба гражданина — Миндич и Цукерман — прошли пункт пропуска "Грушев" буквально за несколько десятков минут. Депутат отметил необычность ситуации, ведь обычно на этом пункте очереди длятся несколько часов. Он также подчеркнул, что ускоренный пропуск в сочетании с наличием талона "К" выглядит особенно подозрительным.

"Я несколько раз проходил его, там всегда очереди в несколько часов. А здесь прям так быстро.... Правда же интересно, особенно в комбинации с талоном "К" ....", — написал депутат.

Публикация Ярослава Железняка в Telegram Фото: Скриншот

Следует отметить, что Государственная пограничная служба Украины пока не предоставила официальных комментариев относительно обстоятельств быстрого выезда Тимура Миндича и Александра Цукермана из страны. В то же время ранее пресс-служба ГПСУ сообщала, что фигурант дела "Мидас" покинул Украину на законных основаниях. По результатам проведенной проверки установлено, что пересечение границы осуществлялось в правовом поле: все необходимые документы имелись, а оформление состоялось в пункте пропуска в соответствии с действующим законодательством.

Более того, в комментарии изданию "Суспільне" представитель ГПСУ Андрей Демченко уточнил, что основанием для выезда Миндича за границу во время действия военного положения было наличие трех детей в возрасте до 18 лет.

Тимур Миндич сбежал за границу: что об этом известно

Как известно, Тимур Миндич покинул Украину в ночь на 10 ноября, за несколько часов до обысков в его доме, сообщают журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк подтвердил, что Миндич выехал перед обысками и сейчас находится в Израиле вместе с братьями Цукерманами, в частности его зафиксировали в Тель-Авиве.

Журналисты "Схем" установили, что выезд состоялся в 2:09 ночи 10 ноября через VIP-трансфер львовского сервиса премиум-перевозок. До границы Миндича доставили на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который принадлежит совладельцу сервиса Максиму Вовку. Второй совладелец, Эльдар Асадулаев, ранее работал в Западном региональном управлении ГПСУ.

Ранее Фокус писал, что Украина объявила Миндича и Цукермана в розыск по делу "Мидас", где их подозревают в коррупционных преступлениях. Оба находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.