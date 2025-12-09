Миндич выехал за границу ускоренно: в ГПСУ отказались прийти на ВСК с объяснениями, — нардеп

Представители ГПСУ отказались прийти на ВСК по разоблачению коррупции в энергетике. Пограничники должны были ответить, каким образом бизнесмен Тимур Миндич быстро выехал из Украины перед обысками НАБУ.

О том, что Тимур Миндич пересек границу за несколько десятков минут, сообщил народный депутат от партии "Голос", глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале 9 декабря нардеп опубликовал письмо от Государственной пограничной службы Украины, присланное в ответ на приглашение на заседание ВСК.

По словам Железняка, 25 ноября представители Национального антикоррупционного бюро рассказали на заседании антикоррупционного комитета, что Тимур Миндич и другой подозреваемый по делу "Энергоатома" Александр Цукерман "прошли границу буквально за несколько десятков минут" через пункт пропуска "Грушев".

"Более того, потом обнаружен талон "К", то есть эти "пассажиры" были на контроле у пограничников", — написал депутат.

Он отметил, что представители ГПСУ были приглашены на заседание ВСК 10 декабря для разъяснений по этой ситуации.

"И получили ответ (подписанный главой ГПСУ), что: для определения представителей Государственной пограничной службы Украины и направления их на заседание ВСК, которое состоится 10.12.2025, правовые основания отсутствуют", — рассказал Железняк.

По словам нардепа, правовых оснований не приходить на ВСК, особенно по такому резонансному вопросу, пограничники не имеют, а комиссия может вызвать главу службы Сергея Дейнека принудительно.

"Поэтому или ГПСУ все же предоставит своего представителя — или ВСК будет вынуждена применить процедуру принудительного привода главы ГПСУ господина Дейнеко", — написал парламентарий.

Тимур Миндич выехал за границу: что известно

"Украинская правда" 10 ноября со ссылкой на источники писала, что детективы НАБУ проводят обыски у Тимура Миндича, а сам бизнесмен за несколько часов до того выехал за границу.

НАБУ 11 ноября объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме", которой по данным следствия руководил известный бизнесмен — нардеп Алексей Гончаренко утверждал, что речь идет о Тимуре Миндиче.

12 ноября в пресс-службе ГПСУ заявили, что Миндич выехал из страны на законных основаниях и имел все необходимые документы. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, основанием для пересечения границы является наличие у Миндича троих детей до 18 лет.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича.

22 ноября Фокус со ссылкой на Министерство внутренних дел писал, что подозреваемый по делу "Мидас" Миндич объявлен в розыск.

В НАБУ 25 ноября рассказали, что Миндич прошел границу за несколько минут. Детективы нашли талон на пересечение границы с пометкой "К", что означает "контроль".