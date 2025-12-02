Щодня шукали прослушку: в САП розкрили методи конспірації учасників "плівок Міндіча"

За даними слідства, у підозрюваного в корупції бізнесмена Тимура Міндіча щодня проходили перевірки на наявність засобів для прослуховування. Також учасники схеми застосовували пристрої шумозаглушення, видаляли інформацію з телефонів і користувалися іноземними номерами.

Нові подробиці з "плівок Міндіча" прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури озвучив під час засідання Вищого антикорупційного суду 1 грудня. Прокурор зачитав, як стверджується, розмову інших фігурантів справи Ігоря Фурсенка (за даними слідчих, на плівках "Рьошик") та Цукермана (на плівках "Шугармен"), в якій вони обговорюють використання засобів конспірації.

"Зокрема Цукерман повідомляє, що у "Карлсона" (за інформацією слідства, прізвисько Тимура Міндіча — ред.) перевіряють кожного дня наявність засобів для прослуховування. Також використовують пристрої шумозаглушення під час розмови Цукермана та Міндіча", — сказав прокурор САП.

Відео дня

Також, за словами прокурора, Фурсенко при спілкуванні з Цукерманом повідомив, що учасник схеми на прізвисько "Рокет" помітив за собою спостереження, тому просив охоронця допомогти та здійснити контрспостереження.

Крім того, за даними детективів НАБУ, Ігор Фурсенко та інша підозрювана працівниця "бек-офісу" — Леся Устименко — говорили про необхідність видалити та очистити облікову бухгалтерську інформацію, а Фурсенко та Цукерман обговорювали потребу видалити інформацію з телефонів і використовувати в застосунках миттєвого обміну повідомленнями іноземні номери.

Прокурор САП розповів про конспірацію учасників корупційної схеми в "Енергоатомі". На відео з 33:55.

"Плівки Міндіча": деталі справи

НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми "Енергоатома" 11 листопада — за даними слідства, керівником організації був український бізнесмен Тимур Міндіч. Перед тим, вранці 10 листопада, детективи проводили обшуки у Міндіча, а ЗМІ повідомляли, що детектив виїхав за кордон за кілька годин до того.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк 11 листопада прокоментував оприлюднені НАБУ плівки у скандалі за участю топкорупціонерів та повідомив, що Міндіч нібито фігурує на записах під псевдонімом "Карлсон". В опублікованих розмовах "Карлсон" обговорює бронювання через фіктивне працевлаштування, керує грошовими потоками організації, попереджає про можливу увагу антикорупційних органів і дає вказівки щодо "безпеки".

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада ввів санкції проти Міндіча та Цукермана.

За рішенням ВАКС 1 грудня Тимура Міндіча заочно взяли під варту для оголошення в розшук.