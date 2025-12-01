Тимура Міндіча заочно взяли під варту, — ЗМІ

Тимура Міндіча, підприємця і близького друга президента України Володимира Зеленського, заочно взяли під варту.

Такий запобіжний захід бізнесмену-втікачу обрав Вищий антикорупційний суд, повідомляє "Суспільне" із зали суду. Така процедура необхідна для оголошення в розшук.

Міндіч є одним із головних фігурантів у розслідуванні Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "Операція "Мідас"".

За інформацією журналістів, адвоката Міндічу надала держава, проте захисник не зміг зв'язатися з бізнесменом. З цієї причини йому не призначили суму застави, оскільки це неможливо в заочному форматі.

Під час засідання прокурор заявив, що підозрюваний чинив тиск на екс-міністра оборони Рутема Умерова, щоб вплинути на нього в питанні закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Своєю чергою Умеров запевнив, що контракт було розірвано "через невідповідність продукції вимогам, і жодного продукту не було поставлено".

Сторона обвинувачення також підкреслює, що Міндіч вів розмови з бізнесменом і фігурантом справи "Енергоатому" Олександром Цукерманом. Побоюючись прослуховування, вони нібито використовували шумозаглушувальні засоби.

Обравши такий запобіжний захід, прокурори заявили, що тепер можуть передати справу до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема під час перетину кордону. Наразі невідомо, де перебуває підозрюваний.

Справа Тимура Міндіча: що відомо

11 листопада НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, керівником угруповання був бізнесмен Тимур Міндіч.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію.

Розслідувачі Hromadske 17 листопада розповіли, що мати Тимура Міндіча протягом 2020-2023 років стала власницею трьох квартир у Києві.

22 листопада стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило фігурантів справи "Енергоатому" Міндіча і Цукермана в розшук.

25 листопада в НАБУ розповіли, що Міндіч зумів швидко виїхати з країни прямо перед обшуками 10 листопада.

Народний депутат Ярослав Железняк 26 листопада показав, яку інформацію про чиновників збирав Міндич. За словами парламентарія, "бек-офіси" бізнесмена мали 527 досьє.

27 листопада стало відомо, що Міндіч подав до ВАКС апеляційну скаргу на арешт свого майна. Під арештом зараз перебувають п'ять його квартир у Києві та Дніпрі.