Тимура Миндича заочно взяли под стражу, – СМИ

Тимура Миндича, предпринимателя и близкого друга президента Украины Владимира Зеленского, заочно взяли под стражу.

Такую меру пресечения беглому бизнесмену избрал Высший антикоррупционный суд, сообщает "Суспільне" из зала суда. Такая процедура необходима для объявления в розыск.

Миндич является одним из главных фигурантов в расследовании Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "Операция "Мидас"".

По информации журналистов, адвоката Миндичу предоставило государство, однако защитник не смог связаться с бизнесменом. По этой причине ему не назначили сумму залога, поскольку это невозможно в заочном формате.

Во время заседания прокурор заявил, что подозреваемый оказывал давление на экс-министра обороны Рутема Умерова, чтобы повлиять на него в вопросе закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. В свою очередь Умеров заверил, что контракт был расторгнут "из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен".

Сторона обвинения также подчеркивает, что Миндич вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела "Энергоатома" Александром Цукерманом. Опасаясь прослушки, они якобы использовали шумоподавляющие средства.

Избрав такую меру пресечения, прокуроры заявили, что теперь могут передать дело в Интерпол для задержания Миндича, в частности при пересечении границы. На данный момент неизвестно, где находится подозреваемый.

Дело Тимура Миндича: что известно

11 ноября НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, руководителем группировки был бизнесмен Тимур Миндич.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции.

Расследователи Hromadske 17 ноября рассказали, что мать Тимура Миндича в течение 2020-2023 годов стала владелицей трех квартир в Киеве.

22 ноября стало известно, что Министерство внутренних дел объявило фигурантов дела "Энергоатома" Миндича и Цукермана в розыск.

25 ноября в НАБУ рассказали, что Миндич сумел быстро выехать из страны прямо перед обысками 10 ноября.

Народный депутат Ярослав Железняк 26 ноября показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич. По словам парламентария, "бэк-офисы" бизнесмена имели 527 досье.

27 ноября стало известно, что Миндич подал в ВАКС апелляционную жалобу на арест своего имущества. Под арестом сейчас находятся пять его квартир в Киеве и Днепре.