Миндич подал апелляционную жалобу в ВАКС: оспаривает арест своих квартир

Подозреваемый по делу о коррупции в "Энергоатоме" Тимур Миндич подал в ВАКС апелляционную жалобу об аресте своего имущества. Под арестом сейчас находятся пять его квартир в Киеве и Днепре.

Информация о поданной адвокатом Тимура Миндича в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда жалобу опубликована 24 ноября на сайте "Судебная власть Украины". Журналисты "Главкома" с помощью аналитической системы YouControl выяснили, что по состоянию на 26 ноября арестованы три квартиры подозреваемого в Киеве и две в Днепре.

Миндич оспаривает в суде арест своих квартир Фото: скриншот

Согласно полученным журналистами данным, в Киеве арестованы квартиры Миндича на улице Михаила Грушевского, 9а (две общей площадью 736,6 кв. м), а также на улице Царика Григория, 3. В Днепре арестованы две квартиры бизнесмена на улице Святослава Храброго, 7.

Квартиры фигуранта дело НАБУ Миндича находятся под арестом Фото: Главком

Дело Тимура Миндича: что известно

11 ноября НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, руководителем группировки был бизнесмен Тимур Миндич.

Відео дня

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции.

Расследователи Hromadske 17 ноября рассказали, что мать Тимура Миндича в течение 2020-2023 годов стала владелицей трех квартир в Киеве.

22 ноября стало известно, что Министерство внутренних дел объявило фигурантов дела "Энергоатома" Миндича и Цукермана в розыск.

25 ноября в НАБУ рассказали, что Миндич сумел быстро выехать из страны прямо перед обысками 10 ноября.

Народный депутат Ярослав Железняк 26 ноября показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич. По словам парламентария, "бэк-офисы" бизнесмена имели 527 досье.