Ежедневно искали прослушку: в САП раскрыли методы конспирации участников "пленок Миндича"

По данным следствия, у подозреваемого в коррупции бизнесмена Тимура Миндича ежедневно проходили проверки на наличие средств для прослушивания. Также участники схемы применяли устройства шумоподавления, удаляли информацию с телефонов и пользовались иностранными номерами.

Новые подробности из "пленок Миндича" прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры озвучил во время заседания Высшего антикоррупционного суда 1 декабря. Прокурор зачитал, как утверждается, разговор других фигурантов дела Игоря Фурсенко (по данным следователей, на пленках "Решик") и Цукермана (на пленках "Шугармен"), в котором они обсуждают использование средств конспирации.

"В частности Цукерман сообщает, что у "Карлсона" (по информации следствия, прозвище Тимура Миндича — ред.) проверяют каждый день наличие средств для прослушивания. Также используют устройства шумоподавления во время разговора Цукермана и Миндича", — сказал прокурор САП.

Відео дня

Также, по словам прокурора, Фурсенко при общении с Цукерманом сообщил, что участник схемы по прозвищу "Рокет" заметил за собой наблюдение, поэтому просил охранника помочь и осуществить контрнаблюдение.

Кроме того, по данным детективов НАБУ, Игорь Фурсенко и другая подозреваемая работница "бэк-офиса" — Леся Устименко — говорили о необходимости удалить и очистить учетную бухгалтерскую информацию, а Фурсенко и Цукерман обсуждали необходимость удалить информацию с телефонов и использовать в приложениях мгновенного обмена сообщениями иностранные номера.

Прокурор САП рассказал о конспирации участников коррупционной схемы в "Энергоатоме". На видео с 33:55.

"Пленки Миндича": детали дела

НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы "Энергоатома" 11 ноября — по данным следствия, руководителем организации был украинский бизнесмен Тимур Миндич. Перед тем, утром 10 ноября, детективы проводили обыски у Миндича, а СМИ сообщали, что детектив выехал за границу за несколько часов до того.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк 11 ноября прокомментировал обнародованные НАБУ пленки в скандале с участием топ-коррупционеров и сообщил, что Миндич якобы фигурирует на записях под псевдонимом "Карлсон". В опубликованных разговорах "Карлсон" обсуждает бронирование через фиктивное трудоустройство, руководит денежными потоками организации, предупреждает о возможном внимании антикоррупционных органов и дает указания по "безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и Цукермана.

По решению ВАКС 1 декабря Тимура Миндича заочно взяли под стражу для объявления в розыск.