Юрчишин назвал имена журналистов, на которых собирали папки фигуранты дела "Мидас"

Народный депутат и Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин опубликовал список журналистов, на которых собирали информационные справки фигуранты "Миндичгейта".

Ярослав Юрчишин отметил, что публикует список с разрешения НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро выявило ряд имен журналистов различных украинских изданий в информационных справках ("папочках"), обнаруженных в "бэк-офисе" бизнесмена Тимура Миндича.

В документе указано, что фигуранты антикоррупционного дела "Мидас" собирали информацию о..:

Марину Ансифорову (COSA Intelligence Solutions, Bihus.Info, "Украинская правда", LIGA.net);

Юрия Бутусова (военный и главный редактор Цензор.нет);

Станислава Речинского (главный редактор и основатель сайта ОРД);

Владимира Федорина (редактор-основатель Forbes Украина);

Ольгу Чайку (редактор Forbes Украина);

Юрия Николова (соучредитель проекта Наши деньги);

Андрея Куликова (председатель комиссии по журналистской этике).

Юрчишин отметил, что следователи также нашли досье на двух уже покойных журналистов: основателя "Зеркала недели" Владимира Мостового и журналиста-расследователя Олексу Шалайского.

Пост Ярослава Юрчишина со списком журналистов Фото: Скриншот

Нардеп говорит, что существование таких досье — это вероятное вмешательство в частную жизнь, что может быть основанием для открытия уголовного дела по статье 182 УКУ.

Однако он подчеркнул, что согласно УПК, производство могут открыть только если потерпевшие обратятся лично. Юрчишин добавил, что комитет по вопросам свободы слова готов оказать поддержку журналистам в случае их обращения к правоохранителям.

25 ноября детектив НАБУ Александр Абакумов заявил, что в "бэк-офисе" украинского бизнесмена Тимура Миндича обнаружили массив из 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, депутатах, чиновниках, журналистах и силовиках.

По его словам, досье содержали адреса проживания, паспортные данные и другую закрытую информацию. Также он предположил, что эти документы формировались с привлечением правоохранительных органов. Часть справок сделали за пять дней до атаки на НАБУ и САП 17 июля.

Напомним, представители ГПСУ отказались прийти на ВСК по разоблачению коррупции в энергетике. Пограничники должны были ответить, каким образом бизнесмен Тимур Миндич быстро выехал из Украины перед обысками НАБУ.

А в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали, как фигуранты дела "Мидас" сохраняли конспирацию. По данным следствия, у подозреваемого в коррупции бизнесмена Тимура Миндича ежедневно проходили проверки на наличие средств для прослушивания. Также участники схемы применяли устройства шумоподавления, удаляли информацию с телефонов и пользовались иностранными номерами.