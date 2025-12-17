"Щоб не дати фігурантам підказок": в НАБУ пояснили паузу в публікації "плівок Міндіча"

В НАБУ пояснили, що перестали публікувати нові фрагменти "плівок Міндіча", бо триває збір доказів щодо інших учасників корупційної схеми в АТ НАЕК "Енергоатом". Також детективи не хочуть таким чином давати фігурантам зайвих підказок щодо слідчих дій.

Причини паузи в публікації "плівок Міндіча" керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов пояснив в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 17 грудня. За його словами, бюро від початку вибудувало чітку стратегію оприлюднення записів.

"На стартовому етапі "плівки" виконали свою задачу — пояснили суспільству суть схеми та її масштаб", — зазначив Абакумов.

Він пояснив, що нові записи публікувалися одразу після повідомлення про підозри людям, які за даними слідства на них фігурували. Наразі детективи НАБУ збирають і аналізують докази щодо інших учасників корупційної схеми.

"Це означає, що зараз для нас важливіше зберегти цілісність доказової бази та не дати фігурантам зайвих підказок щодо того, що саме і як зафіксовано", — пояснив керівник підрозділу детективів.

"Плівки Міндіча": деталі корупційного скандалу

В НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі" 10 листопада. Перед тим ЗМІ повідомляли про обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який за кілька годин до того виїхав з України. Бюро почало публікувати аудіозаписи розмов фігурантів справи, а нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що підозрюваний у керуванні організацією на прізвисько "Карлсон" на плівках — це Тимур Міндіч.

19 листопада видання NV з посиланням на джерело в антикорупційних органах писало, що НАБУ призупинило оприлюднення "плівок Міндіча" через питання, пов'язані з воєнним станом.

Директор НАБУ Семен Кривонос 25 листопада пояснював, що бюро не публікує нові аудіозаписи "плівок Міндіча", бо вони ще проходять процесуальну перевірку.