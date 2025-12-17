"Чтобы не дать фигурантам подсказок": в НАБУ объяснили паузу в публикации "пленок Миндича"

В НАБУ объяснили, что перестали публиковать новые фрагменты "пленок Миндича", потому что продолжается сбор доказательств в отношении других участников коррупционной схемы в АО НАЭК "Энергоатом". Также детективы не хотят таким образом давать фигурантам лишних подсказок относительно следственных действий.

Причины паузы в публикации "пленок Миндича" руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов объяснил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 17 декабря. По его словам, бюро изначально выстроило четкую стратегию обнародования записей.

"На стартовом этапе "пленки" выполнили свою задачу — объяснили обществу суть схемы и ее масштаб", — отметил Абакумов.

Он пояснил, что новые записи публиковались сразу после сообщения о подозрениях людям, которые по данным следствия на них фигурировали. Сейчас детективы НАБУ собирают и анализируют доказательства в отношении других участников коррупционной схемы.

Відео дня

"Это означает, что сейчас для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок относительно того, что именно и как зафиксировано", — пояснил руководитель подразделения детективов.

"Пленки Миндича": детали коррупционного скандала

В НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме" 10 ноября. Перед тем СМИ сообщали об обысках у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который за несколько часов до того выехал из Украины. Бюро начало публиковать аудиозаписи разговоров фигурантов дела, а нардеп Ярослав Железняк сообщал, что подозреваемый в управлении организацией по прозвищу "Карлсон" на пленках — это Тимур Миндич.

19 ноября издание NV со ссылкой на источник в антикоррупционных органах писало, что НАБУ приостановило обнародование "пленок Миндича" из-за вопросов, связанных с военным положением.

Директор НАБУ Семен Кривонос 25 ноября объяснял, что бюро не публикует новые аудиозаписи "пленок Миндича", потому что они еще проходят процессуальную проверку.