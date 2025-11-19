НАБУ приостановило обнародование новой информации по "пленкам Миндича": в чем причина

Дальнейшее публичное обнародования записей разговоров фигурантов крупнейшей коррупционной схемы в украинской энергетике Национальное антикоррупционное бюро поставило на паузу.

Детали операции "Мидас" пока не будут публиковаться из-за вопросов, связанных с военным положением, сообщает NV со ссылкой на свой источник в антикоррупционных органах.

Другой инсайдер на условиях анонимности сообщил изданию, что расследование НАБУ, связанное с коррупционной деятельностью бизнесмена и совладельца студии Квартал 95 Тимура Миндича, может стать частью более крупного уголовного дела.

"То, чем занимался бизнесмен Тимур Миндич в Украине, связано не только с энергетикой. Речь идет о вооружении также. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, которые связаны с оружием", — цитируют журналисты слова информатора.

Когда редакция NV обратилась за пояснениями в пресс-службе НАБУ, там заявили, что на данный момент они этот вопрос не комментируют.

Тем временем расследование продолжается. По словам нардепа Ярослава Железняка, всего около 40-ка фигурантов, которые на пленках значатся под разными прозвищами, до сих пор еще идентифицированы.

Ранее прокурор САП утверждал, что Тимур Миндич влиял на бывших министра энергетики Германа Галущенко и министра обороны Умерова.

На опубликованных НАБУ "пленках Миндича" бизнесмен якобы требует от Умерова принять экипировку, в которую "вложил 300 млн грн". В Общественном антикоррупционном совете при Минобороны заявили, что к схеме закупки для ВСУ некачественных бронежилетов был причастен британец Хаим Брениг.

Умеров не отрицал, что имел встречу с Миндичем, во время которой обсуждалась поставка бронежилетов по одному из контрактов, однако к схеме не имеет отношения.

В сентябре Умеров стал фигурантом еще одного скандала — тогда Центр противодействия коррупции обнаружил восемь элитных объектов во Флориде и Нью-Йорке, которые связывают с семьей секретаря СНБО Рустема Умерова.

Впрочем пресс-служба Умерова опровергла информацию об элитной недвижимости его семьи в Соединенных Штатах.