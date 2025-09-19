Арендуют одну квартиру: в СНБО опровергли данные ЦПК о недвижимости Умерова в США

Пресс-служба секретаря СНБО Рустема Умерова опровергла информацию об элитной недвижимости его семьи в Соединенных Штатах, которая была распространена в СМИ. В заявлении отмечается, что семья чиновника не имеет собственных объектов в США, а данные, распространенные общественной организацией, назвали манипулятивными.

Как сообщили Фокусу в пресс-службе Рустема Умерова, сам секретарь СНБО и его ближайшие родственники не владеют и никогда не владели никакой недвижимостью в США. Все квартиры или дома, упомянутые в публикации Центра противодействия коррупции, по словам пресс-службы, "не имеют никакого отношения к семье, родственникам или Рустему Умерову".

"Рустем Умеров и его семья не владеют и никогда не владели ни одним объектом недвижимости в США. У них нет ни квартир, ни вилл, ни другой недвижимости. В США семья Рустем Умерова арендует одну квартиру, что указано в его декларации", — сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что в двух других объектах проживают родители и брат чиновника, которые самостоятельно платят аренду. Все остальные адреса, упомянутые в материале, в пресс-службе назвали "техническими регистрациями на одном из неофициальных сайтов в США".

"Никакой скрытой собственности нет. Все имущество, которое подлежит декларированию, задекларировано в установленном законом порядке. Этот факт подтверждает и проверка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которая уже проводилась и не выявила никаких нарушений или незадекларированных активов", — говорится в ответе.

В пресс-службе также подчеркнули, что бизнес братьев и родителей Умерова существовал задолго до его политической карьеры, а предпринимательская деятельность ведется в США по строгому американскому законодательству.

Кроме того, в заявлении отметили, что публикация ЦПК является манипулятивной, поскольку базируется на косвенных упоминаниях и не подтверждается официальными документами о праве собственности.

"Распространение непроверенных данных создает риски для безопасности семьи и наносит личный ущерб репутации и государству в целом", — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что подобные материалы уже появлялись в июле этого года на российских интернет-ресурсах, а сейчас юридическая команда готовит иск для защиты права на правду.

Напомним, ранее Центр противодействия коррупции сообщил о восьми элитных объектах во Флориде и Нью-Йорке, которые, по данным организации, связаны с семьей Рустема Умерова.

Как сообщал Фокус, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем СНБО.

Фокус также писал, что в США нашли элитную недвижимость, связанную с семьей Умерова.