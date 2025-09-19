Орендують одну квартиру: у РНБО заперечили дані ЦПК про нерухомість Умєрова в США

Пресслужба секретаря РНБО Рустема Умєрова заперечила інформацію про елітну нерухомість його родини у Сполучених Штатах, що була розповсюджена у ЗМІ. У заяві наголошується, що родина посадовця не має власних об’єктів у США, а дані, поширені громадською організацією, назвали маніпулятивними.

Як повідомили Фокусу у пресслужбі Рустема Умєрова, сам секретар РНБО та його найближчі родичі не володіють і ніколи не володіли жодною нерухомістю у США. Усі квартири чи будинки, згадані у публікації Центру протидії корупції, за словами пресслужби, "не мають жодного стосунку до родини, родичів чи Рустема Умєрова".

"Рустем Умєров та його родина не володіють та ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США. У них немає ані квартир, ані віл, ані іншої нерухомості. У США родина Рустем Умєрова орендує одну квартиру, що зазначено у його декларації", – повідомили у пресслужбі.

Також уточнюється, що у двох інших об’єктах проживають батьки та брат посадовця, які самостійно сплачують оренду. Усі інші адреси, згадані в матеріалі, у пресслужбі назвали "технічними реєстраціями на одному з неофіційних сайтів у США".

"Жодної прихованої власності немає. Усе майно, яке підлягає декларуванню, задеклароване в установленому законом порядку. Цей факт підтверджує і перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яка вже проводилася та не виявила жодних порушень чи незадекларованих активів", – йдеться у відповіді.

У пресслужбі також підкреслили, що бізнес братів і батьків Умєрова існував задовго до його політичної кар’єри, а підприємницька діяльність ведеться у США за суворим американським законодавством.

Крім того, у заяві наголосили, що публікація ЦПК є маніпулятивною, оскільки базується на непрямих згадках та не підтверджується офіційними документами про право власності.

"Поширення неперевірених даних створює ризики для безпеки родини та завдає особистої шкоди репутації та держави вцілому", – заявили у відомстві.

У пресслужбі додали, що подібні матеріали вже з’являлися у липні цього року на російських інтернет-ресурсах, а наразі юридична команда готує позов для захисту права на правду.

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції повідомив про вісім елітних об’єктів у Флориді та Нью-Йорку, які, за даними організації, пов’язані з родиною Рустема Умєрова.

