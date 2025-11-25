У НАБУ пояснили, чому не публікують нові аудіозаписи "плівок Міндіча"

Національне антикорупційне бюро, яке опублікувало кілька аудіозаписів у межах операції "Мідас", після резонансу помітно знизило активність оприлюднення нових епізодів.

Однак це не означає, що надалі публікацій не буде. Наразі НАБУ не виставляє нові записи щодо розслідування корупції в "Енергоатомі", оскільки вони ще проходять процесуальну перевірку. Як пише "Суспільне", про це голова антикорупційного відомства Семен Кривонос повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

За його словами, НАБУ публікує тільки матеріали, що підтверджують уже задокументовані епізоди злочинної діяльності.

"Ми ж не серіал знімали. Публікуємо тільки ту частину інформації, яка допомагає слідству", — наголосив він, зазначивши, що така практика — стандартна для НАБУ.

Він спростував інформацію про те, що НАБУ припинило публікацію через геополітичну ситуацію або через тиск. За його словами, Бюро не може публікувати не досліджені або незавершені процесуально докази.

"Ми не публікуємо тільки ті матеріали, які перебувають на стадії глибшого дослідження. Немає на нас тиску і перешкод. Ми зберігаємо незалежність", — наголосив він.

Нагадаємо, Кривонос натякнув, що незабаром цілком вірогідні нові підозри і розширення справи, оскільки корупційна схема охоплює не тільки енергетику.

Скандал, пов'язаний із розслідуванням корупції за участю високопосадовців, не тільки призвів до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук, а й змусив Кабмін замислитися про переформатування Наглядової ради.

Колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов подав заяву на звільнення з Наглядової ради "Енергоатому", у якій перебував із червня 2024 року.

Нагадаємо, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що бізнесмен Тимур Міндіч міг мати вплив не тільки на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на Рустема Умерова.

Також повідомлялося, що в НАБУ розповіли, як Міндіч, головний фігурант розслідування, зумів швидко виїхати з країни.