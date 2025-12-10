Миндича пытались убить в Израиле: Коломойский озвучил детали покушения

По словам бизнесмена, покушение на Тимура Миндича произошло 28 ноября в Израиле. В результате инцидента есть пострадавшая.

Об этом Игорь Коломойский рассказал на заседании суда 10 декабря, написал у себя в Telegram-канале народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранили домработницу, покушение провалилось, потому что они перепутали дом", – заявил бизнесмен, выходя из заседания Подольского районного суда, где рассматривается дело о якобы нанесении ущерба "Приватбанку" и "Укрнафты", по которому обвиняют бизнесмена.

По словам бизнесмена, информацию он получил из собственных источников, а Тимуром Миндичем не общался.

"Перепутали соседние дома. Этих поймали. Они попали в соседнее хозяйственное [здание]. Не в ту дверь зашли. Ледяное молчание в Израиле", – цитирует Коломойского УНИАН. Отметим, что пресс-служба полиции Израиля ничего о покушении на украинского бизнесмена не сообщала.

Відео дня

Больше подробностей он пообещал рассказать журналистам во время последующих заседаний, а Гончаренко сообщил, что коллегия судей заявила о самоотводе.

Выезд Тимура Миндича за границу: детали

Тимур Миндич – главный фигурант спецоперации "Мидас" – расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о масштабной коррупции в энергетике с участием высокопоставленных чиновников.

Бизнесмен, который является близким другом президента Украины Владимира Зеленского, выехал из страны 10 ноября, за несколько часов до того, как к нему с обысками пришли детективы НАБУ и САП.

Уже 11ноября НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме", которой по данным следствия руководил известный бизнесмен — нардеп Алексей Гончаренко утверждал, что речь идет о Тимуре Миндиче.

12 ноября в пресс-службе ГПСУ заявили, что Миндич выехал из страны на законных основаниях и имел все необходимые документы. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, основанием для пересечения границы является наличие у Миндича троих детей до 18 лет.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича.

22 ноября Фокус со ссылкой на Министерство внутренних дел писал, что подозреваемый по делу "Мидас" Миндич объявлен в розыск.

В НАБУ 25 ноября рассказали, что Миндич прошел границу за несколько минут. Детективы нашли талон на пересечение границы с пометкой "К", что означает "контроль".