Міндіча намагалися вбити в Ізраїлі: Коломойський озвучив деталі замаху

За словами бізнесмена, замах на Тимура Міндіча стався 28 листопада в Ізраїлі. Унаслідок інциденту є постраждала.

Про це Ігор Коломойський розповів на засіданні суду 10 грудня, написав у себе в Telegram-каналі народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Це була спроба замаху, злочинців заарештовано. Поранили хатню робітницю, замах провалився, тому що вони переплутали будинок", — заявив бізнесмен, виходячи із засідання Подільського районного суду, де розглядають справу про нібито нанесення збитків "Приватбанку" і "Укрнафти", за якою звинувачують бізнесмена.

За словами підприємця, інформацію він отримав із власних джерел, а з Тимуром Міндічем не спілкувався.

"Переплутали сусідні будинки. Цих спіймали. Вони потрапили в сусідню господарську [будівлю]. Не в ті двері зайшли. Крижане мовчання в Ізраїлі", — додав він. Зазначимо, що прес-служба поліції Ізраїлю нічого про замах на українського бізнесмена не повідомляла.

Більше подробиць Коломойський пообіцяв розповісти журналістам під час наступних засідань, а Гончаренко повідомив, що колегія суддів заявила про самовідвід.

Виїзд Тимура Міндіча за кордон: деталі

Тимур Міндіч — головний фігурант спецоперації "Мідас" — розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про масштабну корупцію в енергетиці за участю високопосадовців.

Бізнесмен, який є близьким другом президента України Володимира Зеленського, виїхав із країни 10 листопада, за кілька годин до того, як до нього з обшуками прийшли детективи НАБУ і САП.

Уже 11 листопада НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі", якою, за даними слідства, керував відомий бізнесмен — нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що йдеться про Тимура Міндіча.

12 листопада у прес-службі ДПСУ заявили, що Міндіч виїхав із країни на законних підставах і мав усі необхідні документи. За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, підставою для перетину кордону є наявність у Міндіча трьох дітей до 18 років.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча.

22 листопада Фокус із посиланням на Міністерство внутрішніх справ писав, що підозрюваний у справі "Мідас" Міндіч оголошений у розшук.

У НАБУ 25 листопада розповіли, що Міндіч пройшов кордон за кілька хвилин. Детективи знайшли талон на перетин кордону з позначкою "К", що означає "контроль".