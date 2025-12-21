Тимура Міндіча помітили в Ізраїлі, — УП (фото)

Одного з головних фігурантів розслідування Національного антикорупційного бюро України та Спецалізованої антикорупційної прокруатури про корупцію в енергетиці Тимура Міндіча сфотографували в Ізраїлі.

Близького друга президента Володимира Зеленського та його колишнього бізнес-партнера помітив і зняв на камеру журналіст "Української правди". На знімку Міндіч — у сонцезахисних окулярах, чорній шапці та бездротових навушниках.

Усі деталі зустрічі з бізнесменом-втікачем "Українська правда" пообіцяла дати пізніше.

Виїзд Тимура Міндіча з України: що відомо

"Українська правда" 10 листопада з посиланням на джерела писала, що детективи НАБУ проводять обшуки у Тимура Міндіча, а сам бізнесмен за кілька годин до того виїхав за кордон.

НАБУ 11 листопада оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі", якою за даними слідства керував відомий бізнесмен — нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що йдеться про Тимура Міндіча.

12 листопада у прес-службі ДПСУ заявили, що Міндіч виїхав із країни на законних підставах і мав усі необхідні документи. За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, підставою для перетину кордону є наявність у Міндіча трьох дітей до 18 років.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча.

22 листопада Фокус із посиланням на Міністерство внутрішніх справ писав, що підозрюваний у справі "Мідас" Міндіч оголошений у розшук.

У НАБУ 25 листопада розповіли, що Міндіч пройшов кордон за кілька хвилин. Детективи знайшли талон на перетин кордону з позначкою "К", що означає "контроль".

За кордон втік і другий підозрюваний у справі про корупцію в енергетиці, Олександр Цукерман. Тепер обидва намагаються використати тему війни для того, щоб інші країни надавали їм захист. У НАБУ працюють над їхньою можливою екстрадицією, але складність у тому, що обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю, і переховуються саме там.

Нагадаємо, Ігор Коломойський заявив про замах на Міндіча в Ізраїлі.